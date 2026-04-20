'En Tierra Lejana', avance semanal del 20 y 21 de abril: el secreto de Sadakat y un plan de huida

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 20 y martes 21 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 20 de abril

El vídeo que Boran dejó antes de morir deja a Alya completamente descolocada. No sabe muy bien cómo encajar lo que acaba de ver y su primera reacción es marcharse. Cihan va detrás de ella, pero Alya se da cuenta de que no puede irse tan fácilmente, sobre todo por su hijo. Aun así, no deja de darle vueltas a por qué Boran le pidió algo así a su hermano.

La relación entre ellos se vuelve aún más tensa. Alya llega a plantear el divorcio como una forma de cerrar todo esto de una vez, y Sadakat, lejos de calmar las cosas, la empuja justo en esa dirección ahora que sabe toda la verdad.

Por otro lado, Şahin se entera de que Ecmel ha sido apuñalado y acaba descubriendo que detrás está Cihan. Él no lo niega y reconoce que lo hizo como respuesta a lo que le hicieron a Kaya, lo que vuelve a encender aún más el conflicto entre las familias.

La presión también cae sobre Zerrin, que termina aceptando cambiar su declaración para perjudicar a Kaya, muy influida por su padre.

Alya, por su parte, toma una decisión. Con el pasaporte de su hijo ya listo, quiere irse del país cuanto antes, convencida de que es la única salida que le queda.

En medio de todo esto, Cihan descubre que fue Mine quien puso el USB en el bolso de Alya, lo que añade un nuevo foco de tensión.

Nare, completamente hundida, decide no volver a la mansión porque no se ve capaz de enfrentarse a su madre. Mientras tanto, Ecmel, desde el hospital, empieza a pensar en cómo salir de ahí para no perder el control de la situación.

Alya y su hijo en 'En tierra lejana'

Avance de 'En tierra lejana' del martes 21 de abril

Kaya logra ponerse en contacto con Zerrin y le explica que su padre intentó atacarle en prisión, motivo por el cual se produjo el ataque contra Ecmel.

Mientras tanto, Nare toma una decisión muy dura. Le dice a su marido que siempre ha querido a Şahin, pero aun así acepta quedarse con él. Poniéndole una condición muy clara, que no vuelva a tocarla, algo que termina aceptando.

Sadakat ordena acabar con Ecmel en el hospital, sin informar a Cihan. Unos hombres se cuelan haciéndose pasar por médicos, pero el plan se frustra en el último momento gracias a la intervención de la gendarmería, que había sido avisada a tiempo por los hombres de Cihan.

Por otro lado, Nare habla con Şahin y le cuenta que ha decidido volver con su marido, cerrando definitivamente esa puerta entre ellos.

La presión sobre Cihan va a más cuando Sadakat le deja claro que, si no se casa con Zeynep, la chica podría morir. Sadakat le confiesa a Cihan que Boran era hijo de Ecmel y le advierte de que, si este llega a enterarse, hará lo que sea por recuperar a su nieto.