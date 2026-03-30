'En tierra lejana', avance semanal del 30 y 31 de marzo: la venganza de Ecmel y un fuerte disparo

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches como relevo de 'Renacer'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 30 y martes 31 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 30 de marzo

Alya da un paso al frente y reconoce que fue ella quien avisó a la gendarmería para frenar los planes de Cihan. Su intención era que la detuvieran, pero la situación no sale como esperaba. Cihan le deja claro que debe marcharse a Canadá y que el pequeño Cihan Deniz se quedará en la mansión, algo a lo que ella se niega rotundamente.

Aunque Cihan intenta convencer a Sadakat y a Kaya de que Alya no ha sido la culpable, nadie termina de creerle. La desconfianza crece dentro de la familia, mientras los empresarios empiezan a sospechar que hay un topo entre los Albora.

Sin muchas alternativas, Alya intenta retomar el control de su situación y contacta con el consulado de Canadá para conseguir la documentación de su hijo, pero se encuentra con obstáculos. Aun así, decide seguir adelante y empieza a trabajar en el hospital vinculado a Demir, desafiando la prohibición de Cihan y el rechazo frontal de Sadakat.

En paralelo, el conflicto entre familias aumenta. Ecmel presiona a su hijo Şahin para que actúe contra Hassan, el hermano de Sadakat, al que consideran un traidor. Sin embargo, Şahin no es capaz de llegar hasta el final, sobre todo después de que Nare le pida que no lo haga.

Sadakat carga contra Ecmel por lo ocurrido y empieza a mover sus propias piezas para debilitarlo. Como parte de su estrategia, ordena vender la casa en la que viven Şahin, Fidan y Zerrin, ya que legalmente le pertenece.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 31 de marzo

La presión dentro de la familia no hace más que aumentar. Sadakat insiste a Cihan en que le dé un nieto y llega incluso a plantearle que se divorcie de Alya para asegurar el futuro del clan.

Al mismo tiempo, Hassan recibe la orden de desahucio de la casa de Ecmel. Cuando Fidan se entera de que Sadakat ha puesto la vivienda en venta, estalla de rabia y se presenta en la mansión para enfrentarse a ella. Cihan intenta frenar la situación y se opone a la venta, lo que vuelve a tensar aún más su relación con su madre.

El conflicto también alcanza a los más jóvenes. Zerrin deja claro a Kaya que, con todo lo que está ocurriendo, ahora están en bandos opuestos. Aun así, Kaya no puede mantenerse al margen y acaba siguiendo a un chico vinculado a Demir que empieza a acosarla. La situación se descontrola y termina en un enfrentamiento violento. El chico saca un arma, Zerrin se interpone para proteger a Kaya y recibe un roce de bala en el brazo. En medio del forcejeo, el agresor, Sedat, resulta herido de un disparo.

Mientras tanto, Cihan intenta adelantarse a los movimientos de Sadakat y le anuncia que firmará un poder notarial para vender la mansión a Şahin, desafiando directamente su autoridad.

Por su parte, Sadakat no se detiene y da un paso más en su estrategia. Lleva a la hija de una familia a la mansión con la intención de que tenga un hijo con Cihan, dejando claro que está dispuesta a sustituir a Alya si es necesario.