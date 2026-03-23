'En tierra lejana', avance semanal del lunes 23 y martes 24 de marzo: Una redada policial y Alya contra las cuerdas

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches como relevo de 'Renacer'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 23 y martes 24 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 23 de marzo

La boda no trae la calma a la familia Albora. En plena celebración, Sadakat deja muy clara su postura delante de todos y hace saber que quiere un nieto de la unión entre Alya y Cihan. Pero esta no está dispuesta a seguirle el juego.

La presión sobre Alya no hace más que aumentar ya que trata de imponerle cómo debe comportarse como esposa del líder del clan. Incluso intenta borrar su identidad obligándola a adaptarse a sus normas.

Alya, por su parte, intenta recuperar algo de control sobre su vida y busca trabajo como médica, pero se encuentra con un muro constante. Sadakat mueve sus contactos para cerrarle puertas y, presionado por el entorno, Cihan también termina interfiriendo en sus intentos, incluso a través de Mine.

Al mismo tiempo, los conflictos dentro de la familia no dejan de crecer. Ecmel marca distancias y reafirma sus propios planes, mientras Demir gana peso en la sombra. Şahin, incapaz de olvidarse de Nare, vuelve a acercarse a ella, lo que provoca un nuevo choque con Cihan, que le deja claro que no quiere verlo cerca de los suyos.

La tensión acaba estallando cuando salen a la luz viejas traiciones. Şahin acusa a Sadakat de haber manipulado a todos en el pasado y el enfrentamiento alcanza su punto más alto cuando Cihan encara a su propio tío en la mansión. Sadakat no da un paso atrás y defiende sus decisiones como necesarias para proteger a la familia.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 24 de marzo

Cihan intenta proteger sus operaciones y evita que Nadim, el padre de Demir, conozca los detalles del próximo envío. Al mismo tiempo, Sadakat empieza a entrometerse cada vez más en la educación del pequeño Cihan Deniz, mientras refuerza su control sobre Alya, que se ve obligada a pedir permiso incluso para tomar sus propias decisiones.

En el terreno profesional, Demir da un paso estratégico al hacerse con una parte importante del hospital en el que trabaja Nare. La reestructuración que impulsa le permite abrirle una puerta a Alya, que acaba aceptando el puesto ante la imposibilidad de trabajar en otro lugar. Esta decisión intensifica aún más su enfrentamiento con Sadakat, que no está dispuesta a permitirlo.

Mientras tanto, Cihan decide cambiar la ruta de sus negocios para evitar riesgos, pero todo se tuerce cuando la operación acaba en una redada policial. Sadakat no tarda en señalar a Alya como responsable, convencida de que ha sido ella quien ha dado el chivatazo. Cuando Cihan la enfrenta, Alya reconoce que escuchó la conversación y admite haber informado a la gendarmería, asegurando que lo hizo al descubrir la verdadera naturaleza de sus actividades.