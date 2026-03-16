Avance semanal de 'En tierra lejana', capítulos del lunes 16 y martes 17 de marzo: Alya lucha por sobrevivir y una boda

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches como relevo de 'Renacer'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 16 y martes 17 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 16 de marzo

Después de recibir un disparo de Sadakat, Cihan lleva a Alya de urgencia al hospital y ordena que su madre regrese de inmediato a la mansión. Alya, sin embargo, todavía no sabe quién fue la persona que le disparó.

Para evitar que la verdad salga a la luz, Cihan recurre a Mine y le pide que la operen en su hospital sin dejar ningún registro oficial de la intervención, ya que cualquier informe médico podría destapar lo ocurrido. Una vez que la operación termina, decide trasladarla a la mansión, incluso en contra de la voluntad de Sadakat.

La tensión dentro de la familia no deja de crecer. Sadakat acaba expulsando a Şahin de la casa, convencida de que tarde o temprano terminará traicionándolos. Aun así, Cihan mantiene su decisión de casarse con Alya, algo que enfurece todavía más a su madre.

Al mismo tiempo sale a la luz un secreto del pasado. Ecmel le confiesa a su hijo que, cuando eran jóvenes, él y Sadakat mantuvieron una relación mientras ella trabajaba como sirvienta. Según su versión, nunca pensó en casarse con ella y terminó dejándola. Ecmel sostiene que Sadakat, llena de resentimiento, acabó seduciendo a su propio hermano para vengarse y asegurarse un lugar de poder dentro de la familia Albora.

Después de conocer esta historia, Şahin cambia de actitud y decide que Zerrin no vuelva a ver a Kaya. Mientras tanto, Nadim, el padre de Demir, se pone en contacto con Cihan y le ofrece su apoyo para enfrentarse a Ecmel.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 17 de marzo

Mientras Alya se recupera, Cihan reúne a los empresarios que trabajan con los Albora para intentar contener la crisis que amenaza los negocios de la familia. Entre los presentes está Nadim, el padre de Demir. Cuando este se entera de la reunión, se enfrenta a su hijo y le reprocha que con su actitud está poniendo en riesgo el honor de la familia.

Por otro lado, Sadakat decide decirle la verdad a Alya. Le confiesa que fue ella quien le disparó y le deja claro que lo hizo para advertirle de que no juegue con ella. Alya estalla al descubrir que todos a su alrededor le habían ocultado lo ocurrido.

Mientras tanto, Şahin acude a la policía decidido a denunciar el ataque y asegura que fue Sadakat quien disparó contra Alya. Más tarde reúne a los hermanos Albora y les revela algo que acaba de descubrir. Según la historia que le contó su padre, Ecmel y Sadakat tuvieron una relación en el pasado.

Sadakat no tarda en presentarse en casa de Şahin para dar su propia versión ante Fidan y Zerrin. Allí asegura que Ecmel le prometió matrimonio y que después la abandonó. Şahin, sin embargo, mantiene la versión de su padre y afirma que Sadakat era solo una sirvienta que intentó seducirlo.

En medio de toda esta tensión, Cihan reúne a la familia y anuncia que finalmente se casará con Alya. Durante la boda, Sadakat vuelve a sorprender a todos con una última exigencia. Deja claro que espera un nieto de la unión entre su hijo y Alya.