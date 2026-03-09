Avance semanal de 'En tierra lejana', capítulos del lunes 9 y martes 10 de marzo: La fuga de Alya y un disparo

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches como relevo de 'Renacer'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 9 y martes 10 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 9 de marzo

Alya confiesa a Cihan que Demir quiere que se case con él para utilizarla como espía dentro de la familia Albora. Le explica que habló con él únicamente para proteger a su hijo y que jamás aceptaría una propuesta así.

Mientras tanto, Demir discute con su padre, Nadim, que intenta convencerlo de que abandone su enfrentamiento con los Albora. Él lo acusa de traicionar a la familia y de olvidar la muerte de su tío, pero Nadim le advierte de que desafiar al clan podría costarle muy caro.

La tensión aumenta cuando Sadakat ordena llevarse al pequeño Cihan Deniz de la casa de Nare. Desesperada, Alya sigue el coche hasta la mansión y exige ver a su hijo. Ante la negativa de Sadakat, irrumpe con su coche en la entrada decidida a recuperarlo. Sadakat le deja claro que jamás permitirá que se case con Cihan y la amenaza con enviarla a prisión si no abandona el país.

Más tarde, Alya es llevada de nuevo a casa de Nare, mientras dentro de la familia Albora empiezan a crecer las sospechas. Kaya comienza a creer que Oskan podría estar trabajando para Demir y descubre que ha compartido información con Bahadir.

Al mismo tiempo, Cihan se enfrenta a nuevas presiones, ya que los negocios familiares empiezan a tambalearse mientras su tío Ecmel continúa moviendo sus piezas desde la cárcel. En medio de esta situación, Nare descubre el vídeo que Boran dejó antes de morir, en el que pide a su hermano que se case con Alya y proteja a su hijo.

Mientras todos intentan controlar la situación, Alya toma una decisión inesperada y escapa de la casa de Nare.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 10 de marzo

Alya se escapa de casa de Nare y coge un taxi hacia el aeropuerto con la idea de viajar a Estambul. Sin embargo, los hombres de Cihan no tardan en seguirle la pista y uno de ellos acude incluso al consulado de Canadá, convencido de que intentará pedir ayuda allí.

Mientras tanto, la situación de los Albora empieza a complicarse. Cihan y Kaya descubren que varias empresas han decidido suspender sus acuerdos comerciales con la familia, lo que amenaza con debilitar seriamente su posición.

Por otro lado, Sadakat mueve ficha y envía a Ecmel un sobre con una fotografía de ambos cuando eran jóvenes y mantuvieron una relación. Con ese recuerdo intenta presionarlo y le advierte de que, si no cede el control de las tierras a sus hijos, hará pública esa historia ante toda la familia.

La fuga de Alya termina cuando Cihan logra encontrarla en Estambul y la lleva a un hotel para hablar. Pero la conversación se interrumpe cuando reciben la noticia de que el pequeño Cihan Deniz ha enfermado y deben regresar de inmediato.

De vuelta, Alya toma una decisión sorprendente. Anuncia que se quedará en la mansión y aceptará casarse con Cihan, aunque deja claro que será un matrimonio solo de apariencia y que él no tendrá autoridad sobre ella. Cihan acaba aceptando las condiciones.

Cuando parece que la situación podría calmarse, todo vuelve a estallar y Sadakat dispara contra Alya.