RTVE cancela la emisión de 'La película de la semana' para lanzar su nuevo programa de entretenimiento en La 1

Sorprendente movimiento de programación de RTVE. La cadena pública ya ha anunciado la fecha exacta de estreno de una de sus grandes bazas de esta temporada. La 1 apuesta por lanzar 'Top Chef: Dulces y Famosos' en la noche del domingo, cancelando el histórico contenedor de cine 'La película de la semana', al menos durante esta semana.

Así, TVE estrenará 'Top Chef' el próximo domingo 15 de febrero a partir de las 22:00 horas ocupando la noche principal reservada al cine. Con esta decisión, La 1 opta por un día en el que el programa podrá arrancar más pronto al no tener a 'La Revuelta' de telonero. Además, sigue la misma estrategia que hace un año cuando su predecesor en la programación, 'Bake Off', se preestrenó en la noche de los domingos para después mudarse al prime time del lunes.

Y con este día inesperado de emisión en la parrilla de La 1, el nuevo 'Top Chef' se enfrentará frontalmente a otro estreno, el de la nueva serie turca 'En tierra lejana' que hará tándem con la temporada final de 'Una nueva vida' en Antena 3. También se medirá ante las 'Cuentas pendientes' de 'GH DÚO' en Telecinco, 'Lo de Évole' en La Sexta o 'Cuarto milenio' en Cuatro, entre otras ofertas.

¡Nos ponemos dulces 🍰!



16 celebrities competirán entre ellos para convertirse en el mejor pastelero de España.



🧁 #TopChefRTVE, ✨GRAN ESTRENO✨este DOMINGO 15 DE FEBRERO A LAS 22H en @La1_tve. https://t.co/jkPWVH9oW2 pic.twitter.com/XQ4y1k7BVT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 9, 2026

Así es 'Top Chef' con estos 16 concursantes famosos

Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne forman el casting de concursantes de 'Top Chef: Dulces y Famosos'.

Estas 16 celebrities competirán entre ellos para convertirse en el mejor pastelero. Los concursantes deberán mostrar sus habilidades con la repostería para alcanzar el título de primer Top Chef pastelero de España y un premio de 100.000 euros que destinará a la ONG de su elección.

Este nuevo talent culinario producido por RTVE en colaboración con BOXFISH estará presentado al igual que en 'Bake Off' por Paula Vázquez. Junto a ella, repetirán en el jurado Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española y Eva Arguiñano, célebre repostera, conocida en televisión por su cercanía y empatía. A los que se sumará el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross.

Por las cocinas de 'Top Chef: Dulces y Famosos' también pasarán otros prestigiosos profesionales para retar a los concursantes con postres sorprendentes, como Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. Además de rostros conocidos como Chenoa junto con los perros en adopción de 'Dog House', la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie. Además, una pareja de novios pondrá en manos de los 16 concursantes la elaboración de la tarta de su boda.

La mecánica de 'Top Chef': Cuatro pruebas determinantes para elegir al ganador

Paula Vázquez y el jurado de 'Top chef: dulces y famosos'.

En cada programa de 'Top Chef' habrá cuatro pruebas donde deberán preparar desde postres clásicos, otros regionales o algunos más sorprendentes, como los realizados con casquería. Un concursante será coronado como Pastelero Top de la semana, lo que le otorga un comodín que le dará el control del juego en el siguiente programa. Y en cada entrega, se eliminará a un participante. Todas las pruebas tendrán un componente de sorpresa y novedad que mantendrá a los concursantes y espectadores en tensión.

En 'Todos contra todos', los concursantes competirán individualmente. El mejor obtendrá un privilegio y el peor, un castigo en ese mismo capítulo. En 'Batalla de equipos', donde jugarán por parejas o tríos, algunos se salvarán hasta el próximo programa y verán a sus compañeros disputar su permanencia desde el salón. Los que no superen esta prueba pasarán a la 'Prueba de Salvación', que les permitirá seguir en el siguiente programa o ir a la definitiva 'Prueba de Fuego', un último reto en el que los concursantes se juegan su continuidad o su expulsión.

Habrá otros desafíos, como 'La caja negra', una prueba especial del formato internacional que aparecerá por sorpresa cuando los concursantes menos se lo esperen. En ella, las celebrities se introducirán en una enorme caja sin luz en la que se esconde el postre de un afamado chef y que deberán replicar sin verlo. Solo contarán con su olfato, su tacto y su gusto.