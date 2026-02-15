Quién es quién en 'En tierra lejana': Conoce a todos los personajes de la ficción turca que llega hoy a Antena 3

Antena 3 sigue apostando fuerte por la ficción turca y este domingo lanza uno de los últimos éxitos de Turquía. El lanzamiento de 'En tierra lejana' se produce en un gran evento de programación de tres noches: este domingo 15 de febrero (22:00 horas), el lunes 16 (23:00 horas) y el martes 17 (23:00 horas), quedándose como sustituta de ‘Renacer’, que llega a su fin.

'En tierra lejana' es una gran superproducción turca que se ha convertido en todo un fenómeno global tras viajar a casi 100 países y enamorar a 30 millones de espectadores en todo el mundo.

'En tierra lejana' arranca con una mujer que, junto a su hijo, llega a la ciudad de Midyat, la tierra natal de su difunto esposo, para enterrar a su marido, pero sus planes cambian cuando se da cuenta de que no puede escapar de la ciudad. Sinem Ünsal, protagonista femenina de esta historia, es reconocida por su papel en la serie 'Dr. Ali', que se ha emitido recientemente en Nova, el canal temático de Atresmedia y cadena femenina líder.

Producida por Ay Yapim, ‘En tierra lejana’ cuenta con un potente elenco: Sinem Ünsal en el papel de Alya, Ozan Akbaba, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Mine Kiliç, Gonza Cilasun y el jovencísimo Kuzey Gezer.

Así es 'En tierra lejana'

Alya es una brillante médica que vive con su marido, Boran, y su hijo Deniz Cihan en Alaska. Pero todo cambia en un instante. Un terrible accidente de tráfico acaba con la vida de Boran y la obliga a cumplir su última voluntad: regresar con su hijo a Mardin, su tierra natal, para enterrarlo allí.

Lo que debía ser un regreso marcado por el dolor pronto se convierte en una pesadilla. Nada más llegar, Sadakat, la poderosa matriarca del clan Albora, la acusa de haber provocado la muerte de su hijo. En una familia dominada por el orgullo, las apariencias y las tradiciones, Alya pasa de ser la viuda del difunto a convertirse en la principal sospechosa.

Decidida a proteger a Deniz Cihan y escapar de allí cuanto antes, se enfrenta a un mundo hostil que vive en guerra abierta contra la familia Baybars, un clan que busca venganza contra los Albora por rencores y secretos del pasado.

Entre el odio y la autoridad implacable de Cihan, el hermano mayor de su esposo, surge una conexión que desafía todas las reglas y cambiará sus destinos para siempre.

Conoce a todos los personajes de 'En tierra lejana'

Sinem Ünsal es Alya Albora

La actriz Sinem Ünsal da vida a Alya Albora, la protagonista de 'En tierra lejana'. Una mujer joven, decidida y con carácter que viaja a Mardin para enterrar a su marido y descubre, con horror, que toda su vida ha sido una mentira. Su único objetivo es escapar, pero la poderosa familia Albora no se lo pondrá nada fácil.

Alya llega a Turquía desde Toronto junto a su hijo pequeño, Cihan Deniz, para cumplir la última voluntad de su difunto esposo, Boran Albora. Pero lo que debía ser un viaje de despedida se convierte rápidamente en el comienzo de una pesadilla asfixiante.

Pronto comprende que Boran no era el hombre que ella creía. Al salir los secretos a la luz, Alya se da cuenta de que los Albora son mucho más que una familia; son un clan que domina la zona con reglas arcaicas y peligrosas. Mientras lucha por recuperar su libertad, se enfrenta a Sadakat Albora, la matriarca y abuela paterna del niño, quien está decidida a retener a su nieto a cualquier precio, sin importarle los deseos de la madre.

Ozan Akbaba es Cihan Albora

Cihan Albora es el hombre fuerte del clan. Hermano de Boran, Kaya y Nare, es el cabeza de familia y quien se encarga de que el apellido Albora siga respetándose en Mardin. Una responsabilidad que pesa todavía más desde la pérdida de Boran.

Además, es el tío favorito de Deniz Cihan. El niño se convierte en su mayor consuelo en mitad del duelo, y la familia insiste en que lleve su nombre como homenaje. De carácter firme y acostumbrado a decidir bajo presión, Cihan sabe que en la mansión Albora nada es sencillo. La tensión, los secretos y el miedo lo rodean, y él es de los pocos que conoce de verdad lo que se mueve tras los negocios de la familia y el contrabando que los persigue.

Mientras su madre, Sadakat, busca venganza, Cihan intenta mantener la calma para proteger a los suyos. Pero no lo tendrá fácil. Su relación con Alya, la viuda de su hermano, complicará todavía más las cosas. Y Cihan tendrá que luchar para que ella y el pequeño Deniz Cihan no paguen el precio de una guerra entre familias que parece no tener fin.

Kuzey Gezer es Cihan Deniz Albora

El joven actor Kuzey Gezer interpreta a Cihan Deniz, el hijo de Alya y del difunto Boran Albora. Es el pequeño heredero que asegura la continuidad del clan Albora y uno de los personajes más importantes de En tierra lejana.

Hasta su nombre refleja la tensión entre su madre y la familia. Alya lo llama Deniz, pero los Albora insisten en llamarle Cihan, como su tío, el nuevo jefe del clan. Una disputa que demuestra hasta qué punto el niño está en el centro del conflicto. Deniz viaja con su madre desde Toronto al sur de Turquía para enterrar a su padre, fallecido en un trágico accidente. Lo que parece un viaje de despedida se convierte en el inicio de una lucha familiar.

Para Alya, su prioridad es marcharse lo antes posible y proteger a su hijo, pero la abuela paterna, Sadakat Albora, tiene otros planes: quiere que el niño se quede con ellos… y en su casa, las órdenes no se discuten. Aunque es pequeño y no comprende lo que ocurre, su presencia lo cambia todo. En un entorno marcado por el poder, los secretos y las viejas rencillas, el futuro del clan depende de él.

A pesar de la tensión, Cihan Deniz encuentra consuelo en su tío Cihan, a quien adora y con quien comparte una relación muy especial.

Burç Kümbetlioglu es Boran Albora

Boran Albora es el personaje que lo cambia todo. Aunque muere en un trágico accidente al comienzo de la historia, sus secretos seguirán marcando el destino de Alya y de toda la familia Albora.

Era el marido de Alya y el padre del pequeño Cihan Deniz. En Toronto, ella lo conocía como un hombre moderno y atento, pero Boran escondía una vida paralela. Pertenecía al poderoso clan Albora y estaba envuelto en negocios oscuros y peligrosos.

Su última voluntad de ser enterrado en Mardin, su tierra natal, obliga a Alya a viajar con su hijo a un lugar que no conoce. Ese viaje se convierte en el inicio de una pesadilla. El mayor secreto de Boran está en su testamento: sabía que su esposa y su hijo estarían en peligro por la guerra entre clanes, y dejó escrito su última voluntad.

Müfit Kayacan es Ecmel Albora

El actor Müfit Kayacan interpreta a Ecmel Albora, uno de los personajes más influyentes y conflictivos de En tierra lejana. Su presencia en la mansión Albora será clave para entender las tensiones dentro del clan.

Ecmel es el hermano de Ahmet Albora, el patriarca de la familia, y por tanto tío de Cihan, Boran y Nare. Está casado con Fidan Albora y es padre de Şahin y Zerrin. Ambicioso y resentido, Ecmel es una figura que no olvida ni perdona. Pasó varios años en prisión y está convencido de que su propia familia lo traicionó para quitarle el poder. Desde entonces, vive con una única idea en mente: recuperar lo que cree que le pertenece.

Dentro del clan, Ecmel se convierte en el enemigo silencioso, el hombre que planea en la sombra para desestabilizar a Cihan y Sadakat y hacerse con el control de la familia.

İlkay Kayku es Fidan Albora

La actriz İlkay Kayku interpreta a Fidan Albora, una mujer fuerte y con mucho carácter. Es la esposa de Ecmel Albora y la madre de Şahin y Zerrin. Fidan viene de una familia rica y respetada de la zona, algo que le da poder dentro del clan Albora. No tiene miedo de decir lo que piensa y siempre defiende a los suyos, aunque eso la lleve a enfrentarse con todos.

Guarda un gran rencor hacia Sadakat y Cihan, a quienes culpa de que su marido, Ecmel, haya estado en prisión. Por eso, no soporta ver a su hijo Şahin cerca de ellos.

Fidan es una mujer orgullosa y resentida. Su presencia en la mansión mantiene viva la tensión entre las dos ramas de la familia y complica aún más la vida de Alya y Cihan.

Ferit Kaya es Demir

El actor Ferit Kaya interpreta a Demir Baybars, el hombre más violento y peligroso del clan rival de los Albora.

Demir es el hijo de Nadim Baybars, el jefe del clan enemigo. A diferencia de su padre, no piensa antes de actuar. Es impulsivo, duro y se deja llevar por el odio. Su mayor obsesión es Cihan Albora, el líder de la familia rival. Lo culpa por un suceso del pasado que marcó su vida y no descansará hasta vengarse.

Demir es una amenaza constante. Está dispuesto a todo para destruir a los Albora y no tiene límites cuando se trata de saldar viejas deudas. Su violencia y su deseo de venganza pondrán en peligro a Alya y a su hijo Cihan Deniz.

Sahra Şaş es Nare Albora

La actriz Sahra Şaş da vida a Nare Albora, una de las hijas del clan Albora y uno de los personajes más sensibles de En tierra lejana. Es hermana de Boran, Cihan y Kaya, e hija de Ahmet y Sadakat Albora. También es la tía del pequeño Deniz, a quien quiere y protege como si fuera suyo.

Nare es una mujer buena y cariñosa, pero la vida dentro de una familia tan estricta la ha hecho más fuerte. Ha tenido que aprender a protegerse y a construir su propia coraza para poder seguir adelante.

Atakan Özkaya es Kaya Albora

El actor Atakan Özkaya interpreta a Kaya Albora, el hermano menor de Cihan, Boran y Nare. Es impulsivo, valiente y muchas veces el causante de los mayores problemas del clan Albora.

Kaya es un joven que actúa con el corazón. Siempre quiere defender el honor de su familia, aunque sus decisiones suelen traer consecuencias. Su carácter fuerte lo convierte en el más conflictivo, pero también en el más leal y protector.

La familia Albora tiene enemigos y Kaya estará en el centro de muchas de esas tensiones. Además, su relación con una prima despertará sospechas y podría poner a toda la familia en peligro.

Gonca Cilasun es Sadakat Albora

La actriz Gonca Cilasun da vida a Sadakat Albora, la matriarca del clan y abuela del pequeño Cihan Deniz. Es una mujer de carácter fuerte, respetada y temida a partes iguales. Su prioridad es una sola: proteger el honor de su familia, cueste lo que cueste.

Tras la muerte de su hijo Boran, el marido de Alya, Sadakat no busca consuelo, sino venganza. Está convencida de que el accidente en el que perdió la vida su hijo no fue casual y exige encontrar al responsable. El contrabando y las rivalidades entre clanes marcan el día a día en Mardin, y Sadakat sospecha que sus enemigos, los Baybars, están detrás de la tragedia. Sin embargo, su desconfianza no se detiene ahí: también ve en Alya una amenaza y no duda en señalarla. ¿Cómo es posible que ella sobreviviera al accidente?

Las normas en su territorio son muy estrictas, y Sadakat se asegura de que nadie las cuestione. Desde el primer momento, chocará con Alya, con quien tendrá una rivalidad por la custodia y el futuro del pequeño Cihan Deniz.

Dilin Döğer es Zerrin Albora

La actriz Dilin Döğer interpreta a Zerrin Albora, una joven marcada por los conflictos de su familia. Es hija de Ecmel Albora y hermana de Şahin, además de prima de Cihan, Boran y Nare.

Zerrin es una chica con un carácter fuerte y un corazón dividido. Vive atrapada entre las dos ramas del clan: la de su padre, Ecmel, y la de Cihan y Sadakat. Esa presión constante la lleva a tomar decisiones que nadie espera.

A veces impulsiva, otras rebelde, Zerrin lucha por encontrar su lugar en una familia que no deja espacio para la libertad. Su deseo de escapar o de imponerse la pondrá en situaciones peligrosas y podría cambiar el rumbo del clan. Representa a la nueva generación de los Albora, jóvenes cansados de las reglas y los secretos que dominan sus vidas. Zerrin está dispuesta a desafiarlo todo, incluso si eso significa romper la frágil paz familiar.

Alper Çankaya es Şahin Albora

El actor Alper Çankaya interpreta a Şahin Albora, un joven atrapado entre el amor y la lealtad. Ser el hijo de un tío resentido no es fácil, y en En tierra lejana, Şahin representa el conflicto interno que divide a la familia Albora.

Şahin es hijo de Ecmel y Fidan Albora, y primo de Cihan, Boran, Kaya y Nare. Creció junto a ellos, casi como un hermano más, pero el resentimiento de su padre hacia la otra rama de la familia lo ha dejado en medio de una guerra que no eligió.

Su mayor dilema es el corazón. Şahin está profundamente enamorado de su prima Nare Albora, la hermana de Cihan. Un amor imposible, marcado por las reglas del clan y la rivalidad que separa a sus padres. Leal y sensible, Şahin es el reflejo de una familia rota por el poder y el orgullo. Su historia mostrará que, a veces, el enemigo no está fuera sino dentro de casa.