Aimar Bretos se pronuncia con claridad sobre un eventual tropiezo en La Sexta y avanza detalles de su programa

Cada vez queda menos para que Aimar Bretos aterrice en el prime time de La Sexta. Sin embargo, son muy pocos los datos que tenemos sobre este nuevo espacio que el periodista compaginará con la presentación de 'Hora 25' de lunes a viernes en las noches de la Cadena SER.

Por ahora lo único que se sabía es que será un formato semanal y que estará producido por Newtral, la productora de Ana Pastor, que ya está detrás de 'El Objetivo'. Y hace unos días, La Sexta anunciaba que el programa se llamará 'La noche de Aimar'.

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Ahora, ha sido Aimar Bretos el que ha dado algunas pistas sobre su nueva aventura profesional en una entrevista en El País. Así, asegura que "lo que voy a hacer en la tele no va a estar tan pegado a la actualidad". "Los criterios periodísticos que aplicamos en un lado y otro son muy parecidos", recalca asegurando que lo que hará en La Sexta será "periodismo".

Por lo que cuenta en la entrevista, parece que 'La noche de Aimar' estará pivotada en entrevistas. "Va a ser algo sin estridencias, con rigor, que para mí es fundamental", recalca el periodista. "Y cierta emoción, pero sin cruzar jamás la barrera de lo ñoño o la sensiblería. No voy a marcar distancia con los entrevistados. Aspiro a que el espectador, en su casa, sienta que he hecho la pregunta que a él le hubiera gustado hacer. Eso, soltarme la melena, lo he aprendido con el tiempo, y creo que lo hago bien", añade al respecto.

Con su salto a la televisión generalista tras su breve experiencia en DMAX, Aimar Bretos se enfrentará a las audiencias. Por ello, al preguntarle por si está preparado para un posible 'pinchazo', él es muy sincero. "Lo que me da mucha tranquilidad es que, vaya como vaya, aunque fuera mal, el mío va a ser un programa que, dentro de unos años, diremos: aquello tenía buena factura. Aquello estuvo bien", asegura.

"Lo de las audiencias de la tele es totalmente diferente de las de la radio. Yo, antes, el EGM lo vivía con muchísima angustia, pero he aprendido a relativizarlo", reconoce. "Sé que me va a costar, y que pondré la alarma a las 8 en punto para enterarme. Es más, ese día quedaré con Noe para que me machaque a las 6 para que a las 8 me pille desfogado", agrega.

Aimar Bretos aclara por qué salta a la televisión tras su éxito en la radio

Por último, Aimar Bretos deja claro que lo suyo es la radio y que por ello jamás dejará las ondas por la pequeña pantalla. "La aventura de la tele en la que me estoy metiendo combina perfectamente con el gran amor profesional de mi vida, que es el micrófono amarillo de la SER, o sea que nadie mata a nadie", sentencia.

"Soy profundamente feliz en la radio, pero quería conocer otras cosas y hacer algo que, bueno, sí, me diera una nueva chispa y la oportunidad de aprender a hacer algo desde el principio", prosigue diciendo. "Soy muy afortunado profesionalmente. Sé que en ningún otro sitio voy a tener la libertad periodística que tengo en la SER de tener tres horas y media al día para hacer lo que me dé la gana, que es algo muy bestia. Digamos que quería una aventura periodística, pero de calidad", concluye.