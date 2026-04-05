Atresmedia cancela hoy la emisión de Jordi Évole en su programación y deja su franja a una serie documental

Por segunda semana consecutiva, 'Lo de Évole' faltará a su cita semanal con la audiencia pese a que ha sido una de sus temporadas más vistas en La Sexta. Y es que la cadena de Atresmedia ha optado por guardar el programa durante la Semana Santa.

Fue el propio Jordi Évole el que aclaró que 'Lo de Évole' se ausentaría en la parrilla de La Sexta durante el pasado domingo 29 de marzo y este domingo 5 de abril y que volvería una vez pasada la Semana Santa.

"Ni este domingo de Ramos, ni el próximo, domingo de Resurrección se emitirá 'Lo de Évole' en La Sexta", avanzó el presentador en su cuenta de "X". "Somos muy de tradiciones. Volvemos el domingo 12 de abril con Fernando Tejero", añadía Jordi Évole.

De esta manera, la entrevista de Fernando Tejero verá por fin la luz después de haber sido pospuesta en varias ocasiones. Primero por el parón por el especial de 'Al rojo vivo' sobre las elecciones de Castilla y León, posteriormente para ofrecer la doble entrega protagonizada por Marc Giró y finalmente por la Semana Santa.

¿Y qué emitirá La Sexta en el lugar de 'Lo de Évole? Pues bien, si el domingo pasado optó por rellenar la noche con cine, este domingo la cadena de Atresmedia estrenará la serie documental 'Vulnerables', que se adentra en la salud mental, pasando por sus causas, consecuencias y posibles soluciones al pronunciado deterioro mental que están sufriendo los jóvenes de entre 12 y 19 años en nuestro país.

Así es 'Vulnerables', el sustituto de 'Lo de Évole' este domingo

'Vulnerables' es una serie documental conformada por tres capítulos de 50 minutos, bajo la dirección de Gustavo Ron y Gonzalo Sagardía. Producida por Onza, la serie aborda una temática preocupante: cómo la salud mental de los adolescentes y jóvenes se ha ido deteriorando de forma acelerada en los últimos años, hasta el punto de que 4 de cada 10 adolescentes declaran haber tenido problemas de salud en 2024, una cifra que se ha duplicado desde 2017. Unos problemas de salud mental representados, principalmente, por trastornos del físico, suicidio adolescente y agresiones sexuales; que afectan a los jóvenes españoles, pero también a nivel mundial; y que son interclasistas.

La nueva serie documental de laSexta ofrece una mirada profunda y esclarecedora a estas situaciones a través de historias reales de jóvenes que comparten sus batallas contra la anorexia, la bulimia, la vigorexia, las autolesiones, las agresiones sexuales y los intentos de suicidio. Sus testimonios están respaldados por familiares, psiquiatras, psicólogos y profesionales de emergencias, que revelan cómo los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la hiperconexión han contribuido de forma significativa al deterioro de la salud mental de los jóvenes y adolescentes, convirtiéndolos en una generación vulnerable.

'Vulnerables' cuenta en cada capítulo con jóvenes que han sufrido estos problemas, relatando en primera persona sus experiencias y cómo consiguieron superarlos. Porque el denominador común de esta serie documental no es solo señalar el problema, sino también aportar las claves para solucionarlo y mostrar que hay salida.

Esta serie documental ha contado con el asesoramiento de la reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé, autora de varios bestsellers y podcasts y que, además de productora ejecutiva de 'Vulnerables', también es una de las expertas que analizan estos fenómenos en la producción que emitirá laSexta.