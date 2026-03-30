Jordi Évole se suma al plantel de estrellas de La Sexta que dejará su hueco en la programación libre con motivo de la Semana Santa. Tal y como el periodista ha anunciado, este domingo no habrá nueva entrega de 'Lo de Évole'. En su lugar, la cadena apostará por el estreno de 'Vulnerables', una nueva serie documental que servirá como reemplazo puntual antes de su regreso al prime time dominical con una entrevista a Fernando Tejero que ya tiene fecha de estreno.

Ante la habitual pausa vacacional del comunicador y su espacio, Atresmedia ha seguido una estrategia diferente a la de 'El Intermedio', que también se ausenta de su hueco habitual en el access prime time durante esta semana, pero apuesta por reposiciones. En el caso del prime time de los domingos normalmente ocupado por 'Lo de Évole', el grupo ha anunciado la emisión de 'Vulnerables' para este 5 de abril.

El sustituto de Jordi Évole en La Sexta durante esta Semana Santa y su fecha de regreso con Fernando Tejero como invitado

El hueco de Jordi Évole quedará ocupado por una serie documental que se adentra en la salud mental, pasando por sus causas, consecuencias y posibles soluciones al pronunciado deterioro mental que están sufriendo los jóvenes de entre 12 y 19 años en nuestro país. Esta producción servirá de sustituto para 'Lo de Évole', que regresará el próximo domingo 12 de abril junto a Fernando Tejero tras la doble entrevista a Marc Giró con la que han cerrado el mes de marzo.

Pues eso… Feliz Semana Santa y felices Pascuas. pic.twitter.com/894UHl1iXK — Jordi Évole (@jordievole) March 29, 2026

'Vulnerables' ofrece una visión detallada y en profundidad de las batallas de muchos jóvenes con trastornos como la anorexia, bulimia, vigorexia, agresiones sexuales, autolesiones e intentos de suicidio poniendo el foco en historias reales de jóvenes como hilo conductor de cada emisión. La producción se compone de tres entregas de 50 minutos y cuenta con testimonios de familiares, profesionales, psicólogos y psiquiatras, que apuntan a un mismo culpable del aumento de los trastornos entre la población más joven: los teléfonos inteligentes.

El formato, producido por Onza y dirigido por Gustavo Ron y Gonzalo Sagardía que tomará el testigo de Jordi Évole durante su ausencia en La Sexta dedica cada capítulo a la historia de estos jóvenes, como sufrieron y cómo superaron sus problemas. Pues, más allá de limitarse a denunciar el problema y sus causas, 'Vulnerables' busca servir de guía para poner solucionar este tipo de trastornos y mostrar a los jóvenes que los sufren que hay una salida.

La docuserie se ha rodado en Inglaterra, España, Estados Unidos y México y cuenta con el asesoramiento de profesionales como la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que además de ser conocida por sus exitosas publicaciones de autoayuda y podcasts es productora ejecutiva del formato de La Sexta. Así, el primer capitulo que se emitirá este domingo 5 de abril girará en torno a 'La obsesión por el físico'.

La sociedad evoluciona y nos plantea nuevos retos que nos afectan a todos, especialmente a los más jóvenes.



📺 Este domingo, a partir de las 21.30h, Vulnerables en @laSextaTV pic.twitter.com/HZuQbsJPCm — laSexta (@laSextaTV) March 30, 2026

En esta primera entrega, emitida en la franja habitual de Jordi Évole y 'Lo de Évole', 'Vulnerables' explorará los efectos nocivos de uso de filtros en redes sociales para modificar nuestro aspecto, la idealización de ciertos prototipos de belleza y la ilusión de la vida que se proyecta en plataformas como Instagram. El segundo se adentrará en la primera causa de mortalidad infantojuvenil: 'Suicidio adolescente: una pandemia oculta', mientras que el tercero analizará el incremento de las agresiones sexuales bajo el título de 'La lacra del abuso sexual'.