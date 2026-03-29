Cambio de programación en Atresmedia: Retira totalmente a Jordi Évole de La Sexta y deja en el aire la última emisión

Tras triunfar el pasado domingo con la doble entrega protagonizada por Marc Giró, 'Lo de Évole' se toma un descanso en la parrilla de La Sexta y faltará a su cita semanal con los espectadores este domingo con el inicio de la Semana Santa.
Así, pese a que todavía queda por ver la entrega dedicada a Fernando Tejero, La Sexta ha decidido volver a posponerla. Y decimos lo de volver porque la entrevista al actor de 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina' ya ha sido pospuesta varias veces.
Según Jordi Évole, la entrega de Tejero de 'Lo de Évole' tendría que haberse emitido hace dos semanas. Sin embargo, La Sexta canceló el programa ese domingo para ofrecer un especial de 'Al Rojo Vivo' por las elecciones en Castilla y León mientras que el domingo pasado optó por emitir las entregas de Marc Giró dejando sin emisión la de Fernando Tejero.
Ahora queda por ver qué sucede con esa entrega de 'Lo de Évole' pues el mensaje que puso Jordi Évole el pasado domingo sonaba a despedida. "Es muy difícil pasárselo mejor haciendo televisión. Qué temporada más disfrutona. Y con tan buenas invitadas. Gracias por estar ahí", escribió.
En este sentido, habrá que esperar a ver si La Sexta retoma 'Lo de Évole' con la entrevista de Fernando Tejero una vez pase la Semana Santa o si en cambio opta por guardarla en un cajón para hacer hueco en domingo a alguna de sus nuevas ofertas como 'Cara al show' o 'La noche de Aimar'.
Por lo pronto, este domingo, La Sexta sustituye el programa de Jordi Évole por doble sesión de cine. A partir de las 21:30 horas ofrecerá 'Batman VS Superman: el amanecer de la justicia' y después, a la 1:00 horas 'Tornado magnético'.
Así queda la programación nocturna de La Sexta este domingo:
- 20:00 horas - 'La Sexta Noticias. Fin de semana'
- 20:50 horas - 'La Sexta Meteo'
- 21:10 horas - 'La Sexta Deportes'
- 21:30 horas - Cine: 'Batman V Superman: el amanecer de la justicia'
- 01:00 horas - Cine: 'Tornado magnético'
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram