Atresmedia cambia su estrategia de programación: Lleva a Marc Giró al domingo con Évole y cancela la entrevista anunciada

Tras revolucionar 'El Hormiguero' con su reciente entrevista, Marc Giró sigue conquistando poco a poco la parrilla de Atresmedia antes del estreno de 'cara al show', su nuevo programa para el prime time de La Sexta tras dejar RTVE.

Y es que este domingo 22 de marzo Marc Giró protagonizará la nueva entrega de 'Lo de Évole' con Jordi Évole a partir de las 21:30 horas. Con ello, el programa de La Sexta cancela sus planes iniciales previstos pues hace una semana, el presentador anunciaba que este domingo emitiría la entrevista de Fernando Tejero.

El orgasmo ha sido charlar con esta mujer. #LoDeLolaHerrera #CincoHorasConLola#CuándoJordiEncontróALola

El domingo que viene tendremos a Tejero. El bueno. Un poquito de por favor, coño. — Jordi Évole (@jordievole) March 8, 2026

Sin embargo, con motivo de las elecciones en Castilla y León, La Sexta cancelaba la emisión de 'Lo de Évole' para ofrecer un especial de 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras. Con ello, todo indicaba que la entrevista al actor de 'La que se avecina' se produciría finalmente este domingo. Pero como ya anuncia la cadena el invitado de esta próxima entrega será Marc Giró.

Marc Giró, el protagonista de 'Lo de Évole' antes de su estreno en La Sexta

Así, La Sexta ofrecerá la entrega de Marc Giró en 'Lo de Évole' como paso previo al estreno de su programa 'Cara al show', cuyo estreno está previsto para después de Semana Santa. En el avance de la entrevista, el presentador defiende lo que es ser de izquierdas. "La buena vida que yo he tenido la quiero para el resto y eso es ser de izquierdas y me da igual que esa persona esté aquó o venga de donde venga", sentencia.

"Cuando yo llegué al planeta tierra no había nada que me cuadrara. Tenía pito entonces era niño, luego está lo de las niñas, pues ni una cosa ni la otra veía que me funcionaba", comenta sobre su orientación sexual. "Gracias al primer feminismo nosotros, nosotras y nosotres sabemos que puedes en el espacio público diciendo es que me está usted chafando. Luego está en perdidas el heteropatriarcado, eso va a desaparecer", sentencia.

"Si tu a veces llamas a TVE te contesta Pedro Sánchez, eso es así", ironiza Marc Giró en el avance de 'Lo de Évole'. "Yo entiendo a la gente que se hace facha o de ultraderecha porque es comodísimo, yo lo entiendo perfectamente", sostiene.