Marc Giró no se corta y propina el palo más indigesto posible a Pablo Motos que pone patas arriba 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha cerrado este jueves la semana de 'El Hormiguero' recibiendo por primera vez a Marc Giró. El que fuera presentador de 'Late Xou' en TVE ha acudido al espacio de Antena 3 para promocionar su nuevo formato en La Sexta, 'Cara al show'.

El catalán pronto se hizo con el control del programa, sin apenas dejar que Pablo Motos pudiera preguntar. De hecho, nada mas pisar el plató, Marc Giró soltó, con su habitual sentido del humor: "Están aquí las dos Españas juntas, lo que no ha conseguido Arturo Pérez-Reverte con David Uclés lo has conseguido tú". A partir de entonces, fue sacando una serie de temas, e incluso llegó a pedir trabajo en 'Espejo Público' para su "amiga" Laura Fa.

Sin contarse un pelo, el comunicador también criticó las mofas de Los Morancos a Jorge Javier Vázquez el día anterior: "Estuviste bien porque ya empiezas a parar ese tipo de cosas, lo que pasa es que todavía os cuesta". En un momento dado, el valenciano le preguntó por la reacción de sus seguidores tras hacerse público el fichaje por Atremedia. Él contestó: "Hay gente a la que no le ha importado, pero luego hay gente que me dice: '¡pero cómo dejas Televisión Española!'".

"Me dicen: 'En Atresmedia son todos fachas'. Habrá alguno, incluso aquí, ¡pero todos yo diría que no! No me he encontrado ninguno", bromeó. Siguiendo con su ácido sentido del humor, continuó: "¡Tengo una ilusión por encontrarme al famoso facha de 'El Hormiguero'!". No conforme con esto, acto seguido, le lanzó una pregunta muy directa al presentador: "¿Cuándo me vas a preguntar por Pedro Sánchez? ¡Yo he venido a defender a Pedro Sánchez!", exclamó, volviendo a dejar a Pablo Motos con la palabra en la boca.

Marc Giró defiende a Pedro Sánchez ante Pablo Motos: "Lo está haciendo bien"

Sin embargo, fue al regreso de la publicidad, cuando Marc Giró lanzó un demoledor zasca a 'El Hormiguero': "A veces hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa. Te lo tenía que decir". A continuación se dirigió a Juan del Val: "Por favor, Juan basta ya con Pedro. Me parece, sinceramente, un gran político, creo que lo está haciendo bien", dejó claro, saliendo así en defensa del presidente del Gobierno.

Trancas y Barrancas entrevistan a Marc Giró #MarcGiróEH pic.twitter.com/Q21AdKyPI9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 5, 2026

Ante esto, Motos aseguró: "Podemos no estar de acuerdo en algo y eso no significa que tú y yo no nos podamos llevar bien", algo con lo que el invitado estuvo de acuerdo. Siguiendo en la misma línea, las hormigas Trancas y Barrancas le pidieron que dijera "algo bueno" de la ultraderecha. Pero Marc Giró fue contundente: "La ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno y lo van a comprobar si les votan. Hay informes de cómo afectó los 40 años de dictadura en España y concuerdan en que arruinó el país".

"En 'El Hormiguero' estamos todos en contra del fascismo, sorpresa", le dijo Trancas. A lo que el nuevo presentador de La Sexta aseguró que no lo dudaba. Por si esto fuera poco, antes de marcharse, el invitado hizo una petición a Pablo Motos: "¿no me puedo quedar a la tertulia? Eso sí que me divertiría". Sin embargo, el presentador se lo negó, al tiempo que bromeó con que tampoco iría otro día. Antes de abandonar el plató, el catalán se despidió con un "¡viva Pedro Sánchez!".

“Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa” – Marc Giró a Pablo Motos en El Hormiguero.



Maravilloso. pic.twitter.com/lf0z3StrJC — Julen Bollain (@JulenBollain) March 6, 2026

El dardo de Marc Giró a Pablo Motos por los invitados de su programa

Durante la entrevista, Marc Giró también habló de su nuevo programa, 'Cara al show', que previsiblemente llegará, según desveló, "después de Semana Santa". Ante esto, el cómico tampoco se cortó y lanzó varios dardos a Pablo Motos sobre los invitados, haciendo alusión a la 'lucha' que mantienen con 'La Revuelta': "¿Vamos a tener problemas con los invitados? ¿Primero irán al tuyo, después al de David (Broncano) y después al mío?". Siguiendo con la broma, el presentador respondió que si acudían primero a 'El Hormiguero' no habría ningún problema.

Además, también aclaró el polémico título de su programa, 'Cara al show', el cual "conecta con una tradición muy española de apropiarse de términos claramente fascistas, que nos han atravesado a todos, y que son nuestros y también podemos trincarle lo suyo". Aunque reconoce que dudó que le aceptaran desde las altas esferas, pero lo hicieron encantados. "Y yo decía, ¿dónde están los fachas en Atresmedia?", sentenció, entre risas.