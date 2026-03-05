Muchos captan este gesto de Pablo Motos cuando Los Morancos se burlan de Jorge Javier en 'El Hormiguero'

Este miércoles, Los Morancos acudían de nuevo a 'El Hormiguero' para promocionar 'Bota Antonia', su nuevo espectáculo teatral. Y en medio de la conversación con Pablo Motos no tenían reparo en meterse con la nueva cara de Jorge Javier Vázquez tras pasar por el quirófano provocando un sinfín de críticas.

Todo se producía cuando Pablo Motos comentaba que César Cadaval ya no era el "gordito" de Los Morancos porque había perdido peso y Jorge Cadaval ironizaba sobre la papada y como con la edad se cae.

"Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles, mira tú cómo han dejado a Jorge Javier Vázquez. Es de la otra cadena, pero hay que verlo, ¿tú has visto el labio de Jorge Javier?", soltaba César Cadaval sin ningún pudor. "Tiene una cosa aquí como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero chiquillo, ¿dónde se ha metido?", se preguntaba por su parte Jorge Cadaval. "Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo", apostillaba César con sorna.

Al ver que la broma se le iba de las manos, Pablo Motos frenaba a los hermanos y les pedía que dejaran de meterse con el presentador de 'Supervivientes'. "Dejadlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier", soltaba el presentador tratando de frenar los comentarios de Los Morancos.

Sin embargo, César Cadaval cruzó aún más límites al hacer un comentario bastante homófobo que provocaba la risa de las hormigas y también del propio Pablo Motos, que aunque no sabía donde meterse, era incapaz de ocultar también su risa. "Todavía no he dicho lo peor: que guiña un ojo y se le abre el culo", soltaba el andaluz. "¡Veras mañana el lío!", aseveraba entonces Jorge Cadaval. "Jorge, a ellos, a mí no me metas", pedía por su parte Pablo Motos.

Así, aunque es cierto que esta vez Pablo Motos estuvo mucho más rápido que cuando el comentario desafortunado de Rosa Belmonte sobre Sarah Santaolalla frenando a sus invitados, fueron muchos los que no dudaron en cuestionar al presentador de 'El Hormiguero' por reírle las gracias a los Morancos a pesar de hacer comentarios completamente desafortunados sobre Jorge Javier Vázquez.

Pablo Motos, peor, no solo no corta esos comentarios que de humor no tienen nada, sino que, se ríe o sea comparte opinión, igual que hizo con el repulsivo comentario sobre Sarah Santaolalla.

Ya hace tiempo que no miro ese programa. — CRITICATV (@CRITICATV6) March 5, 2026

A ver, es que son muy rancios. Yo entiendo que al final son los de "pluma, pluma, gay" y es que tampoco se le puede pedir oro al peral. Pero lo que si me indigna es la permisividad de Pablo Motos.#MorancosEH https://t.co/i46XELkAO1 — Grimes (@comntareality3) March 5, 2026

Es que a esta gente, los Morancos, no se les pueden reír todas las gracias. Ayer lo q hizo d escupir el agua fue una CERDADA No tienen gracia, su humor es casposo, zafio, barriobajero, machista y 1.000 cosas más Pero como gente como Pablo Motos les ríe las gracias pues ahí siguen — José Manuel (@manolito74) March 5, 2026

Porque se ríe Pablo Motos como un retrasado mental? — Sakai96 (@Sakai967) March 5, 2026

Lo peor es la risa gilipollas del fascista Pablo Motos... — jose antonio (@JAAM202309) March 5, 2026