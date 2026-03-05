Se lía la mundial con Los Morancos tras su polémica mofa contra Jorge Javier en 'El Hormiguero': "Es vomitivo"

Este martes, 4 de marzo, Pablo Motos ha recibido en el plató de 'El Hormiguero' la visita de César y Jorge Cadaval, Los Morancos. El dúo cómico acudió a presentar su nuevo espectáculo, 'Bota Antonia', con el que estarán hasta el 17 de mayo en el Teatro Capitol de Madrid.

Los hermanos sevillanos explicaron que en el show Antonia, enfadada con los gobernantes actuales, decide fundar un partido político ficticio, 'Sentido Común'. Para ello se meten en la piel de políticos internacionales como Donald Trump, Putin y Javier Milei, aunque también nacionales como María Jesús Montero, Isabel Díaz Ayuso o Pedro Sánchez.

Tras hablar sobre el espectáculo, Los Morancos y Pablo Motos empezaron a charlar sobre el paso del tiempo y el físico. El presentador bromeó con que César "ya no es el gordito de Los Morancos", ya que ha bajado considerablemente de peso. Por su parte, Jorge Cadaval ironizó sobre la papada: "Eso se cae con la edad. Ahora estoy viendo un doctor que hay en China, que deja las caras que parecía la niña de Avatar", aseguró entre risas.

Los comentarios de Los Morancos sobre los retoques de Jorge Javier Vázquez

Fue entonces cuando su hermano, siguiendo con la broma, sacó a relucir al presentador de Telecinco: "Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles, mira tú cómo han dejado a Jorge Javier Vázquez". "Es de la otra cadena, pero hay que verlo, ¿tú has visto el labio de Jorge Javier?", preguntó el cómico sevillano a Pablo Motos, quien, visiblemente avergonzado, se limitó a responder: "No mucho".

"Como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero chiquillo, ¿dónde se ha metido?", sentenció César Cadaval. Su hermano continuó con la broma, asegurando: "Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo". Finalmente, el presentador se vio obligado a pararles los pies a su modo: "Dejadlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier". Al instante, Los Morancos aclararon que se trataba de una broma, y no dudaron en mandar un beso al presentador de 'Supervivientes': "Sabes que te queremos, estamos de cachondeo".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y César lanzó otro desafortunado comentario sobre el catalán que desató las risas del público, y del propio Pablo Motos: "Todavía no he dicho lo peor: que guiña un ojo y se le abre el culo". "¡Veras mañana el lío!", le advirtió su hermano, mientras el conductor del programa de Antena 3 se desmarcaba: "Jorge, a ellos, a mí no me metas".

Antes de pasar a otro tema, Jorge Cadaval defendió el sentido del humor: "Lo que siempre decimos nosotros es que lo más importante del mundo es tener sentido del humor. Si no sabes reírte de ti mismo, es que no tienes sentido del humor en absoluto", sentenció la mitad de Los Morancos.

🔈 Los Morancos se han lucido en #MorancosEH con comentarios bastante bochornosos sobre el físico de Jorge Javier Vázquez. El humor puede ser muchas cosas… pero esto ha dejado a más de uno con cara de 🤦‍♂️📺 #Televisión #PolémicaTV #JorgeJavier pic.twitter.com/rNf3zBLNaZ — TVMASPI (@sebas_maspons) March 5, 2026

Los Morancos causan indignación en las redes por sus burlas sobre Jorge Javier

Estos comentarios del dúo sevillano sobre Jorge Javier Vázquez provocaron la indignación de los usuarios de las redes sociales, muchos de los cuales consideraron "bochornosas" esas mofas sobre el aspecto físico del presentador de Mediaset.

Los Morancos lanzan unos comentarios absolutamente bochornosos sobre el aspecto físico de Jorge Javier en #MorancosEH



“Tiene ahora unos labios para abrir botellines”



“Tiene el ombligo donde la nuez”



“Guiña un ojo y se le abre el culo” pic.twitter.com/ruDqu0CSI1 — sofrito (@soofrito) March 4, 2026

¿Es humor meterse con el aspecto físico de los demás sin su consentimiento?



Qué desafortunados los comentarios de Los Morancos en #MorancosEH sobre el físico de Jorge Javier Vázquez.



pic.twitter.com/jie3hiGy3q — M 📺 (@casasola_89) March 5, 2026

Qué desafortunados Los Morancos sobre Jorge Javier en El Hormiguero. Luego dicen para justificarse “lo más importante es tener sentido del humor y reírse de uno mismo”. Pues eso: ríete de ti mismo, no del físico de los demás. Que es lo que han hecho. Luego que si la salud mental — Borja Terán (@borjateran) March 4, 2026

pic.twitter.com/6ExAWQdNXn

Estos 2 miserables pelotas del enano pablo Motos #MorancosEH

No le llegan a la suela del zapato a Jorge Javier Vázquez @jjaviervazquez

Esa es la razón por la que echan la bilis!!🤮🤮🤮🤮 — Joaquín Santana Domenech (@XimoSantanaaa) March 5, 2026

Cuando para hacer reír se meten con el físico de una persona esta todo dicho, RETÍRENSE Y DEJEN PASAR, EL RANCIERIO, LO CUTRE ,ES ESE SENTIDO DEL HUMOR QUE DICE ESTAMOS ACABADOS, TELONEROS DE SOTO Y ESPECTÁCULO DE L HORMIGUERO!!! — Viry (@Viry70838896) March 5, 2026

Cuando pasan este tipo de cosas, recuerdas lo importante que era Sálvame a nivel social. Todos hemos pensado al ver esto en un JJ subido al pulpillo respondiendo sin pestañear https://t.co/NZj2i1Dl42 — David (@deikray) March 5, 2026

que sinvergüenzas y el facho de Pablo Motos de que se rie ?? solo hay que mirarlo https://t.co/bRpyXn2mTD — Marita (@maritta61) March 5, 2026

Esperamos con ansia su respuesta en el estreno de supervivientes https://t.co/HOtGbGrRnv — williams (@Starxisabril) March 4, 2026

Están ellos para hablar... https://t.co/PysU5EuRzU — Diego de la Viuda (@DiegodelaViuda) March 5, 2026