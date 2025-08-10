La desgarradora carta de Jorge Cadaval, de Los Morancos, por esta dolorosa pérdida: "Te has ido muy pronto"

Los Morancos, o lo que es el mismo, los hermanos César y Jorge Cadaval, están atravesando un duro momento familiar. El segundo ha sido el encargado de anunciar en su perfil de Instagram la muerte de su cuñado, Alberto Fernández, marido de su hermana Maite, al que, a la vista está, estaban muy unidos.

"Me gustaría decirte tantas cosas que no sé por dónde empezar… Bueno, sí sé. Me acuerdo cuando mi hermana me dijo que estaba enamorada de ti, y yo, su hermano, pensé: 'Jorge, vas a tener que compartir una de las cosas más importantes que la vida te ha dado'", comienza escribiendo el humorista.

Jorge Cadaval continúa recordando cómo fue la relación con su cuñado: "Al principio no sabía como eras. Esa persona que empezaba a entrar en casa de la mano de mi hermana. Pero entendí que debía dejar fluir esa relación que ella había elegido… y qué bien elegido, porque has sido y eres el mejor cuñado, el mejo amigo, el manitas que mi padre llamaba para resolver cualquier cosa".

Las emotivas palabras de Jorge Cadaval hacia su cuñado

"Pero, sobre todo, te convertiste en el hermano que siempre estuvo cerca de mi hermana y que la hizo tan feliz", prosigue el texto de la mitad de Los Morancos. Por último, tiene unas bonitas palabras de agradecimiento hacia su cuñado: "Gracias por cruzarte en este bonito camino que es la vida. Gracias por hacer tan feliz a mi hermana. Gracias por darme esos sobrinos a los que adoro".

"Te has ido muy pronto, pero nos dejas el corazón lleno. Gracias, Alberto Fernández, por estos años tan bonitos formando parte de esta, tu familia. Te queremos mucho… y así seguirá siendo siempre", concluye Jorge Cadaval. Un bonito y emotivo texto con el que pretende dejar claro lo importante que era su cuñado para toda la familia Cadaval.