Estas tremendas palabras de Jorge Cadaval, de los Morancos, sobre el fascismo se comparten sin cesar

Jorge Cadaval se ha mostrado más contundente que de costumbre sobre el panorama político actual durante un encuentro improvisado con '¡Qué jartura!'. El integrante de Los Morancos no dudó en sincerarse sobre "lo que más le harta" de la sociedad actual ante las cámaras del espacio de Jerez Televisión, lanzando un mensaje directo contra el fascismo, Estados Unidos y Putin.

'¡Qué jartura!' tiene como principal objetivo conocer las quejas y preocupaciones de la gente de a pie y plasmarlas ante los espectadores de la cadena gaditana. Es por eso que cuando la reportera se encontró al humorista de Triana, no dudó en preguntarle por lo que más le harta de la sociedad actual.

Jorge Cadaval carga contra el fascismo: "No me gusta absolutamente nada"

"Del fascismo que tenemos en este momento en el mundo. Me parece un horror como los dirigentes que tenemos mundialmente tanto Putin como Trump como todo ese tipo de gente que no me gusta absolutamente nada", confesó rápidamente Jorge Cadaval en un vídeo que no deja de compartirse en 'X', y que tras difundirlo la cuenta @RubenHood15M ya acumula más de medio millón de visualizaciones y 13.000 'me gusta'.

"Me gustaría que la gente estuviera muchísimo más feliz y que a todo el mundo le llegaran las cosas como le tienen que llegar, que hay mucha gente que tiene necesidad", sentenció finalmente el sevillano durante su breve aparición en el espacio de Jerez Televisión. Así, el andaluz no ha dudado en cargar contra dos de las grandes potencias cuyas relaciones geopolíticas continúan acaparando informativos día sí y día también.

De hecho, el "fascismo" que Jorge Cadaval denuncia por parte de ambas figuras internacionales juega un papel clave en la agenda bélica actual, pues el gigante estadounidense se encuentra mediando entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski ante una posible reunión para negociar en Turquía que podría suponer un punto de inflexión en la guerra de Ucrania.