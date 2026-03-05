Jorge Javier utiliza el estreno de 'Supervivientes 2026' para responder a Los Morancos con este dardo directísimo

Después de que Los Morancos y más concretamente, César Cadaval, se metieran con el físico de Jorge Javier Vázquez tras su última operación de cirugía estética en 'El Hormiguero', el presentador se ha pronunciado de forma velada en el estreno de 'Supervivientes 2026'.

"Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles, mira tú cómo han dejado a Jorge Javier Vázquez. Es de la otra cadena, pero hay que verlo, ¿tú has visto el labio de Jorge Javier?", soltaba César Cadaval en 'El Hormiguero'. "Como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero chiquillo, ¿dónde se ha metido?", apostillaba su hermano Jorge.

"Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo", ironizaba también César Cadaval llevándose las manos a la nuez. Y viendo que se les iba de las manos, Pablo Motos frenaba a los humoristas para evitar males mayores. "Dejadlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier", les pedía el presentador de 'El Hormiguero'.

Pero lejos de quedarse callado, César Cadaval soltaba un comentario muy homófobo que generaba un sinfín de críticas en redes. "Todavía no he dicho lo peor: que guiña un ojo y se le abre el culo", decía sin pudor el miembro de Los Morancos sobre la cara de Jorge Javier Vázquez.

Un día después, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado de forma indirecta sobre las burlas de Los Morancos. Lo hacía cuando conectaba con la periodista Ingrid Betancor antes de tirarse del helicóptero en 'Supervivientes 2026'. "Tú y yo hemos coincidido mucho en maquillaje y por los pasillos", le decía la joven al presentador.

"Ay por favor, no cuentes como estoy sin maquillaje", le pedía el catalán. "Estás guapísimo, exactamente igual", le comentaba entonces Ingrid Betancor. "Ingrid te diré que hay opiniones", concluía el presentador con un dardo indirecto a Los Morancos.