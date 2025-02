Los Morancos no se cortan este dardo sobre lo visto con Jesús Calleja en Telecinco desde Antena 3

Los Morancos regresaron una vez más a 'El Hormiguero' este jueves para cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto. El dúo cómico se reencontró con Pablo Motos para presentar 'Bis a bis', el espectáculo con el que continúan triunfando en Madrid. Sin embargo, acabaron dejando sin palabras al presentador con los inesperados dardos que lanzaron a Mediaset y Jesús Calleja por su reciente viaje espacial.

César y Jorge Cadaval hicieron honor a su título de invitados infinity en el programa acudiendo por segunda vez esta temporada a 'El Hormiguero', donde fueron recibidos una vez más con una gran ovación por parte del público. "¿Sabes quién soy?", le preguntó Jorge a Motos poco antes de hacer la primera referencia directa a Telecinco.

Los Morancos echan por tierra el viaje espacial de Jesús Calleja: "¿Cuánto tiempo ha estado?"

"Soy Montoya", bromeó el mayor de Los Morancos, refiriéndose directamente a 'La isla de las tentaciones', como hizo el propio Pablo Motos durante la semana pasada con Leo Harlem. Y aunque el valenciano hizo lo posible por dejar las menciones a la competencia a un lado, César sorprendería más tarde volviendo a hacer mención a Mediaset.

César Cadaval improvisa un cante flamenco 💃🏼 #MorancosEH pic.twitter.com/GzZK50hpMi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 27, 2025

Concretamente, a uno de los grandes acontecimientos de Telecinco en los últimos meses, el viaje espacial de Jesús Calleja. "Jorge Salvador, estás menos en el programa que Calleja en el espacio", bromeó el humorista, atizando al aventurero por la corta duración de su viaje en cohete del pasado martes. "No sé si lo habéis visto. Es una cosa que está corriendo por todos los sitios", insistió César, haciendo referencia a las críticas que le han llovido a 'Calleja en el espacio'.

"¿Cuánto tiempo ha estado Calleja en el espacio?", preguntó entonces el integrante de Los Morancos, dejando desconcertado a Pablo Motos por el camino que había tomado la entrevista. "En el espacio, tres minutos y medio", intentó explicar el presentador, que trató una vez más de distraer el foco de lo ocurrido en el especial de Telecinco para avanzar con la entrevista. Mientras tanto, el menor de los hermanos simulaba encontrarse en el espacio, sin gravedad.

"Ha estado muy poco tiempo, estaba expectante"

"Que bien hace que no tiene gravedad tu hermano", subrayó Motos al ver que César no paraba de intentaba reclamar la atención de la conversación con sus muecas. "Sí, no tiene gravedad. Está sano", señaló Jorge entre risas. "Me ha dejado la boca abierta. Ha estado muy poco tiempo. Estaba expectante y después de una vuelta ha mirado a ver si veía León, su tierra, no le ha dado tiempo y para abajo otra vez", aseguró el mayor de los hermanos nuevamente sobre Jesús Calleja.

Y minutos después, cuando parecía que habían dejado el asunto espacial atrás, Jorge le lanzó una advertencia justo antes de que el mayor de Los Morancos comenzase a tocar la guitarra. "No vayas a tocar la guitarra el poco tiempo que ha estado Calleja en el espacio...", señaló con sorna el sevillano. "Calleja ve despacio, que no corra tu cohete cuando estés en el espacio", llegó a cantar César mientras tocaba el instrumento entre risas del público.