Pablo Motos pone contra las cuerdas a Dani Martínez al revelar lo que sucedió cuando trabajaba en su productora

Dani Martínez ha acudido a 'El Hormiguero' este jueves para presentar su nuevo monólogo 'Rememeber', pero inevitablemente ha terminado recordando proyectos del pasado en común con Pablo Motos. Ha sido cuando el presentador de Antena 3 ha rememorado su etapa en 'Tonterías las justas' y 'Otra Movida' cuando el humorista se ha visto en un aprieto al tener que dar explicaciones sobre una insólita escena que protagonizó en uno de esos programas.
Durante la etapa de 'El Hormiguero' en Cuatro, Dani Martínez, Flo y Ana Simón conducían 'Tonterías las justas' en las tardes de la cadena. Y con su mudanza a Atresmedia, el trío se trasladó a Neox con 'Otra movida', un espacio que conservaba el espíritu gamberro de su antecesor y que regaló surrealistas escenas a sus espectadores como la que el valenciano ha destapado este jueves.
Dani Martínez se sincera sobre el programa que presentó borracho cuando trabajó para la productora de Pablo Motos
"Hemos estado recopilando información tuya... y tú y Flo hicisteis dos programas en nuestra productora, 'Tonterías las justas' y 'Otra movida', y me he enterado hoy de que un día hiciste el programa borracho", ha desvelado Pablo Motos dejando visiblemente mortificado a su invitado, que no sabía si rendir cuentas ante el presentador y el otro gran responsable detrás de 7yAcción, Jorge Salvador. "Vamos a ver, es que si lo dices así con esa cara y con esa frialdad suena hasta que es algo malo", señalaba entre risas.
"Uno no viene a trabajar borracho", ha añadido el valenciano en busca de una explicación antes de que este se dirigiese a Sandoval de cara a sincerarse sobre lo ocurrido. "Yo con lo que voy a contar ahora... Tú no vas a ir a la nómina de aquellos años y a quitar ahí un recortín ¿No?", ha preguntado con sorna el humorista. "Ha preescrito", señalaban desde el equipo de la productora para tranquilizarle.
Así, Dani Martínez ha rememorado la ocasión en la que condujo el programa con alguna copa de más sin que nadie se enterase. "Te cuento, los viernes no hacíais 'Hormiguero' y ese día que justo os marchabais todos Flo hacía paellas", comenzaba explicando el invitado de este jueves, despertando el enfado de nuevo en Pablo Motos. "Sí porque era muy amable y decía que todos vengan a comer menos los que pagábamos, que eramos Jorge y yo", ha espetado el presentador.
"Flo se ponía a cocinar y traía vino y yo en aquel tiempo bebía ron cola y dije bueno voy a echarme una copa, me la bebo con todo el equipo y tal, felices... Y entonces empieza el programa", ha continuado explicando sin poder contener la risa. "Hay un vídeo en el que voy a beber agua y veo que hay otra copa puesta de ron cola y miro a Flo que empieza a reírse. Pero es que esto sigue...", trataba de recordar el invitado.
"Yo dije lo bueno es que aquí no se va a notar, pero cuando fui a la estantería a coger algo de repente vi otra copa puesta. Entonces claro me la bebí un poco y hay un momento del programa en el que le metí una hostia con un corchopan... Las gafas salieron volando, se puso a sangrar incluso", ha rememorado entre risas Dani Martínez mientras Pablo Motos trataba de comprender la insólita escena.
