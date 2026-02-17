Ibai Llanos escoge entre "las dos Españas" de Broncano y Pablo Motos y deja claro lo que piensa

Tras una primera temporada en la que 'El Hormiguero' conservó su liderazgo en el access prime time intacto pese a la irrupción de 'La Revuelta' en TVE, David Broncano y Pablo Motos siguen en pie de guerra compitiendo por la mejor cifra de audiencias. Y aunque la etapa de escoger bando entre un presentador y otro nos parece lejana en 2026, Ibai Llanos ha roto su silencio recientemente sobre cuál es el mejor programa.

Durante septiembre de 2024 y los meses posteriores, ninguna alfombra roja o evento podía escapar de la pregunta del millón: "¿David Broncano o Pablo Motos?". Un encendido enfrentamiento que fue ganando fuerza a medida que los presentadores cruzaban dardos y cuyo punto álgido fue la denuncia pública del humorista sobre la presión que 'El Hormiguero' ejercía sobre sus invitados para evitar que acudiesen al espacio de La 1.

Ibai Llanos propone a David Broncano y Pablo Motos para 'La velada del año': "Si lo quieren emitir La 1 y Antena 3, que lo hagan"

Así, más de un año después del inicio de la guerra televisiva, Ibai Llanos se ha pronunciado sobre la problemática durante su paso por el pódcast de Jordi Wild. "Creo que Pablo Motos es más televisivo, más tiburón de la televisión 'old school' mirando ratings", ha reconocido el creador de contenido, asegurando que tras los resultados de su primera temporada compitiendo, podría decirse que el reinado del rostro de Atresmedia no corre peligro.

Y cuando Jordi Wild le ha sugerido que los antagonistas televisivos solucionen sus diferencias subiéndose al ring de la próxima edición de 'La Velada del año', el youtuber ha explicado su preocupación por esta combinación en particular. "Pablo Motos hace boxeo. Tengo un conocido que tiene llegada a su equipo y creo que no lo ve. Pablo seguro que no y Broncano, encima perdería", ha asegurado.

A su vez, ha desvelado que consideró la idea de convertirlos en las grandes estrellas del evento, proponiéndose incluso para acudir tanto a 'La Revuelta' como 'El Hormiguero' mensualmente para actualizar la evolución del entrenamiento de los presentadores antes de la gran noche, pero terminó descartándolo. "Creo que Pablo Motos tiene más ganas de pegar a Broncano que al revés, pero es prejuzgándole", ha advertido Ibai Llanos.

"Son las dos Españas, es una rivalidad que hace cinco años era impensable. Molaría hablar con ellos para ver qué piensan, pero es una presión y una exposición muy grande. Yo estoy dispuesto. Si lo quieren emitir La 1 y Antena 3, que lo hagan", ha propuesto el creador de contenido, puntualizando sin embargo que es consciente de que las cifras de audiencia de 'La Velada del año' "no cambiarían mucho".