'La Revuelta' sorprende al colar a Risto Mejide en su escaleta con una confesión que ha impactado hasta a Broncano

Si bien Jorge Ponce no suele dejar indiferente al público con sus elaboradas secciones en 'La Revuelta', este martes el público del teatro ha sido sorprendido con un inesperado dardo lanzado hacia la competencia, concretamente a Risto Mejide. El colaborador del espacio de TVE ha pillado desprevenidos a muchos espectadores al confesar, tirando de su habitual ironía, sus críticas más afiladas sobre el presentador de Cuatro.

"Sabes que el año 2026 es el año de quitarse las caretas. Ya no se disimula nada, este año ya es el oficial, es la final de 'Mask singer", ha comenzado explicando el colaborador dejando algo confuso al humorista, que trataba de llegar a su premisa. "Este año sale alguien en el programa a cantar 'Me va, me va' con una máscara de Julio Iglesias, se la quita y es Julio Iglesias", ha señalado entre risas.

Así, Jorge Ponce no ha dudado en lanzar un dardo al cantante en plena polémica tras sus denuncias por supuesta agresión sexual a sus ex trabajadoras. "Me gusta el giro de guion, al final Julio Iglesias, era Julio Iglesias", puntualizaba el humorista antes de seguir enumerando una lista de cómo la gente "va de frente este año". "Ya una habitación sin ventanas 700 euros de alquiler", espetaba el colaborador de 'La Revuelta'.

"Este año vemos que una tragedia complica viajar en tren, los billetes de avión al doble de precio, con toda su cara RyanAir. Qué huevazos, increíble. A 1000 euros para ir a Málaga", sentenciaba con molestia, denunciando la reciente subida de precios tras la tragedia en Adamuz. Pero la sección daba un giro de 180 grados al anunciar al público una de sus confesiones. "Como todo el mundo se está quitando la caretas, yo me la voy a quitar", explicaba.

"Me quito la careta... Me cae un poco bien, tampoco muchísimo, Risto Mejide", anunciaba el rostro de 'La Revuelta' dejando sin palabras a su presentador. "Uy, no me lo esperaba", ha señalado Broncano. "Lo sé, si es un gilipollas, yo lo sé, pero lo veo cómo pone las cejas para hacerse el interesante y me hace gracia", reconocía el de Málaga explicando que su rechazo inicial al conductor de 'Todo es mentira' ha derivado en aprecio.

"Si siempre te has metido mucho con él", desvelaba el conductor del espacio de TVE poniendo a la audiencia en contexto de los sentimientos de Ponce sobre el polémico comunicador. "Siempre me ha caído muy mal, es populista, egocéntrico...", ha confesado con sorna Jorge Ponce, sin perder el foco de su confesión. "Pero es que me cae un poco bien, lo siento en el alma ¿A que no te lo esperabas?", sentenciaba finalmente entre aplausos del público.