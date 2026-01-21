¿Quién es el invitado que acude a 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 21 de enero?

Tras reencontrarse con Hugo Silva y recibir por primera vez a Andrés Temiño y Elia Canales, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano volvió a recibir al actor para descubrir todos los detalles de la segunda temporada de 'Marbella: Expediente judicial', mientras que cedió la recta final de la noche a los primeros españoles en conseguir medalla de oro en el mundial de tiro con arco de 2025.

La visita del actor y los deportistas se tradujo en un 10.3% de share y 1.324.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió mantener su liderazgo con la visita de Ana Mena y Óscar Casas firmando un 14.3% de share y 1.847.000 espectadores. Por otra parte. 'El debate de las tentaciones', que sirvió de telonero en el access prime time para 'GH DÚO', consiguió un 8.4% de cuota de pantalla y 1.095.000 seguidores.

El invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 21 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Carmen Machi y Paco León, que regresarán al espacio de Atena 3 antes del esperado estreno de 'Aída y vuelta', la película que continúa el universo de la mítica ficción de Telecinco y que llegará a los cines este viernes 23. Por su parte, David Broncano podría recibir a uno de los descartes de Pablo Motos.

Tras caerse de la lista de invitados de 'El Hormiguero' de esta semana, Antonio Orozco podría retomar sus planes promocionales en el espacio de La 1, donde ya ha acudido anteriormente. El cantante tenía programado acudir al espacio de Antena 3 este martes, pero tras el reajuste que supuso la cancelación de su emisión de este lunes, Pablo Motos y su equipo apostaron por aplazar su visita y conservar la de Óscar Casas y Ana Mena en su lugar.

Así, el intérprete podría cambiar las inmediaciones de 7yAcción por el Teatro Príncipe Gran Vía y visitar una vez más a David Broncano. El artista se encuentra en plena promoción de su nueva gira de conciertos, con la que recorrerá Europa además de las fechas que ya tiene programadas en España. Además, Orozco lanzó en 2025 su primer libro 'Inevitablemente yo', en el que muestra su lado más íntimo.