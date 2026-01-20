¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este martes 20 de enero en TVE?

Tras suspender su primera cita con la audiencia de la semana, 'La Revuelta' regresa finalmente este martes con más sorpresas. David Broncano y su equipo desaparecieron de la programación de La 1 este lunes cediendo su hueco en el access prime time a una edición especial del 'Telediario' con Pepa Bueno para analizar en profundidad los efectos del trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba.

El pasado jueves, la visita de Antonia Dell'Atte al espacio de TVE se tradujo en un 9.4% de share y 1.127.000 espectadores, mientras que 'EL Hormiguero' volvió a liderar con un 16% de share y 1.090.000 espectadores gracias a la entrevista a Can Yaman. Por otra parte, 'GH DÚO' se conformó con un 6.3% de cuota de pantalla y 818.000 espectadores durante la franja express de su gala semanal.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 20 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Ana Mena y Óscar Casas, que acudirán por primera vez juntos al espacio de Antena 3 para promocionar el estreno de 'Ídolos', la nueva película que protagonizan juntos y que llegará a las salas de cine el 23 de enero. Por su parte, David Broncano podría recibir a Antonio Orozco tras caerse de la lista de invitados de su espacio rival.

Tal y como adelantó el propio Pablo Motos durante su última emisión de la semana pasada, Óscar Casas y Ana Mena abrirían la semana de entrevistas mientras que Antonio Orozco quedaba reservado para la noche del miércoles. Sin embargo, tras cancelar su emisión de este lunes al igual que 'La Revuelta' para dar paso una edición especial de 'Antena 3 Noticias' sobre el siniestro en Adamuz, el intérprete se ha caído de la lista de invitados para ceder su puesto a la pareja de artistas.

Así, con Orozco fuera del plantel de invitados de esta semana, tal y como 'El Hormiguero' ha actualizado en su sitio web, David Broncano podría aprovechar para recibir al cantante en el espacio de La 1. El intérprete se encuentra en plena promoción de su nueva gira de conciertos que le llevará por Europa este 2026 además de su tour español y el lanzamiento de su último libro 'Inevitablemente yo'.