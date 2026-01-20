Adiós a 'Late Xou': Así será la no despedida de Marc Giró en RTVE y últimos invitados tras su salto a Atresmedia

Este martes 20 de enero es la fecha en la que TVE emitirá la última entrega de 'Late Xou con Marc Giró' después de que el presentador catalán haya fichado por Atresmedia para presentar un nuevo programa en La Sexta. Cabe recordar que este programa está grabado previo a su parón por navidad y por ende a saberse la noticia de su marcha de TVE.
Es por ello por lo que los espectadores que vean este martes 'Late Xou' se encontrarán con que Marc Giró no se despide de ellos, ni del equipo, ni de TVE. Y es que este último programa se grabó sin que el equipo tuviera conocimiento de su no renovación con RTVE y de su fichaje por el grupo Atresmedia. Por lo tanto, en ningún caso se concibió como un cierre.
Y pese a que ya se sabe que se marcha a Atresmedia, TVE no ha dudado en emitir estas últimas entregas de 'Late Xou' grabadas hace más de un mes como gesto hacia el equipo y hacia el propio Marc Giró. Desde la corporación se han mantenido en todo momento con agradecimiento al catalán por el trabajo realizado en estos tres años.
"Agradecemos enormemente su aportación a RTVE durante estos años y le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos", aseguraron fuentes de la Corporación a El Televisero.
Los invitados del último programa de 'Late Xou'
En el último programa de 'Late Xou' en TVE, Marc Giró contará con hasta seis invitados. Para empezar, el presentador recibirá en el plató del programa a la cantante María del Monte para repasar su trayectoria profesional y desvelar aspectos de su vida privada con un prisma de naturalidad y comodidad.
Asimismo, en esta última entrega, 'Late Xou' juntará en su plató a cuatro de las modelos más reconocidas de nuestro país. Marc Giró podrá charlar con Judit Mascó, Laura Sánchez, Martina Klein y Verónica Blume. Las cuatro hablarán de sus experiencias en el mundo de la moda.
Por último, Marc Giró también se sentará con Oriol Mitjá, médico, investigador y presidente de la Sociedad Internacional de ITS y VIH para hablar de su trabajo y tratar de esclarecer importantes creencias médicas.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram