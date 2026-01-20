Incredulidad por lo que apareció con Pepa Bueno durante su especial en La 1 de RTVE: está trayendo polémica

RTVE emitió este lunes un especial informativo durante todo el prime time presentado por Pepa Bueno sobre la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en Adamuz (Córdoba) y que ya se ha saldado con 41 muertos y decenas de heridos. Aunque, según los expertos, este número podría aumentar en las próximas horas.

Y es que, algunos fallecidos no han podido ser aún identificados debido a la descomposición de los cuerpos, por lo que se requerirá pruebas de ADN para identificarlos. 500 personas se subieron a los convoys accidentados el pasado domingo por la tarde. Un trayecto, Andalucía-Madrid, y viceversa, que miles de ciudadanos hacen a diario. Tal es el caso de un familiar de Pepa Bueno.

Visiblemente emocionada, la presentadora relató que tiene un familiar cercano que "pasó con el último tren que llegó a Madrid desde Sevilla" antes del accidente. Algo que también le sucedió a María del Monte, tal y como ella misma contó en 'Y ahora Sonsoles'. "Realmente, te pasa todo por delante", reconocía, con los ojos vidriosos y mientras emitía un suspiro, la periodista de TVE.

Pepa Bueno se emociona en el Especial Informativo de TVE pic.twitter.com/ClYHwa9Vwg — mundosintonia (@mundosintonia) January 19, 2026

"Imposible ponernos en el dolor que están pasando las familias que no puede decir 'puf', que es lo que yo dije por la tarde", explicó Pepa Bueno antes de continuar con el informativo especial que también tuvo su momento polémico. Y es que, durante la emisión, la presentadora entrevistó a la experta de la Academia de Presiones que apareció en pantalla luciendo una camiseta que no pasó desapercibida para la audiencia. En ella se podía leer: "Academiadepresiones.es".

Aluvión de críticas a una entrevistada de Pepa Bueno por lo que lució en directo

Inmediatamente las redes se inundaron de comentarios muy críticos con la experta. "¿Qué hace la de Academia de Prisiones aprovechando que sale en la tele para hacerse publicidad? ¿Se puede ser más oportunista?", escribía un usuario de X. Un tuit que no tardó en viralizarse, acumulando cientos de reacciones en pocas horas.

Muchos usuarios de la citad red social consideraban el gesto poco apropiado en un informativo, y más teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia que se estaba abordando. Incluso llegaron a tachar a la mujer de poco profesional por aprovechar la visibilidad de TVE para promocionar un proyecto personal. Hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto por parte de la corporación pública ni por la propia experta.

