El sonoro desliz de Pepa Bueno al informar en el 'Telediario' de los presentadores de las Campanadas de TVE

Por fin RTVE ya tiene presentadores para las Campanadas de fin de año. Tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, Pepa Bueno fue la encargada de anunciar en la segunda edición del Telediario a Chenoa y Estopa como los rostros que estarán en la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026.

Sin embargo, en el momento de conectar con los artistas, la periodista tuvo un lapsus que fue tomado con humor por los hermanos Muñoz. "Ya les podemos decir con quiénes nos vamos a tomar las uvas, quiénes van a presentar las Campanadas de RTVE. Serán tres, Chenoa y los hermanos Juan y David Muñoz, los Estopa", anunció Pepa Bueno en directo en el Telediario 2.

Todos los seguidores del dúo musical enseguida se percataron del error, ya que Estopa está formado por David y José Muñoz, no por David y Juan. Sin darse cuenta del fallo que acababa de cometer, la presentadora se dirigió al otro de los integrantes: "David, ¿cómo os tomáis esta enorme responsabilidad?". A lo que el cantante respondió, desde la Puerta del Sol: "Hola, Pepa. Estoy aquí con mi hermano José y Chenoa".

"Que soy tu tocayo, Pepa", le recordó José. Ella, ya consciente de su error respondió: "Es verdad". Para quitarle hierro al asunto, la presentadora de 'OT 2025' bromeó, entre risas, jugando con el apellido de la periodista, Pepa Bueno: "Es Pepe malo". Un tono distendido que se mantuvo durante toda la conexión.

¿Cómo afrontan @Chenoa y @estopaoficial la responsabilidad de dar las Campanadas en RTVE?🍇



"Con toda la ilusión y cariño"https://t.co/oELIytbOdH pic.twitter.com/2EI4FnPB0i — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 18, 2025

El tono distendido de los Estopa y Chenoa con Pepa Bueno

Cando Pepa Bueno les preguntó cómo se toman la responsabilidad de dar las Campanadas, David Muñoz preguntó: "¿Qué qué nos tomamos?". Inmediatamente Chenoa le espetó: "¡No! Que cómo te lo tomas. ¡Ay, Dios mío!". Un ambiente distendido y afable que, a buen seguro, mantendrán la próxima noche del 31 de diciembre, cuando despidan el 2025 desde el emblemático reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

Dejando de lado las bromas, los tres dejaron claro que son conscientes del gran peso que tienen encima. "Es la cosa más importante que me han dicho en mi vida, yo creo. Lo hemos vivido siempre con mi familia", explicaba uno de los hermanos Muñoz. Mientras que el otro, volviendo a tirar de ironía, reconoció: "Somos muy de olivas, de uvas, de cosas redondas". "Cuando tú vas", sentenció David a modo de broma, haciendo referencia a la mítica canción de Chenoa, pero poniendo el acento en "uvas".

La cantante, por su parte, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la audiencia: "Vamos a intentar dar los cuartos y hacerlo todo bien". El anuncio de Estopa y Chenoa como presentadores de las Campanadas fue toda una sorpresa, ya que horas antes algunos medios habían anunciado que sería la mallorquina pero junto con Marc Giró quienes despedirían el año en TVE.