Día de récords en audiencias en La 1 de TVE: El 'Telediario' con Pepa Bueno marca máximo y 'Aquí la tierra', un dato histórico

La 1 de TVE firmó este miércoles una gran jornada al promediar un 13,6% de cuota de pantalla en el total del día, quedándose a muy pocas décimas de Antena 3, líder un día más con un 14,2% de share. Y en ello tuvieron mucho que ver los máximos de 'Aquí la tierra' y el 'Telediario 2' con Pepa Bueno.

El programa conducido por Jacob Petrus anotó la mayor cuota de su historia con un 15,2%. Reunió a casi 1,6 millones de telespectadores de media. Un aumento de seguimiento propiciado, también, por el primer temporal invernal que está afectando a la península. 'Aquí la tierra' se ha convertido en una referencia en la información meteorológica.

Y de esta importante subida del formato, con récord de share, se benefició a continuación la segunda edición del 'Telediario' presentado por Pepa Bueno. Obtuvo un 15,8% de cuota de pantalla y congregó a casi 1,9 millones de espectadores. Se trata de récord de temporada y de máximo de audiencia en la etapa con la periodista extremeña.

En simulcast con el Canal 24 horas se elevó a un 16,7%, pisando los talones a 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés (18,4%) y doblando a 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, que se hundió una jornada más con un pobre 7,1%.

Por otro lado, más allá del éxito del 'Telediario' y de 'Aquí la tierra', también hay que poner en valor los registros que cosechó La 1 de TVE en otras ofertas. En la mañana volvió a ser imbatible con el 19,2% de 'La hora de La 1' y el 17,4% de 'Mañaneros 360'.

En la franja de tarde, no bajó del doble dígito con toda su programación entre el 10% y el 12% de share. Y, para acabar, en la noche, brilló con 'La Revuelta' (13,2%) y la segunda entrega del reality de aventuras 'Hasta el fin del mundo', que creció a un 15,1% de cuota de pantalla.