Grave ataque en Mediaset a TVE: El programa de Nacho Abad acusa a la cadena de hacer "apología del fascismo"

Polémica por lo que ha sucedido este miércoles en el programa 'En boca de todos' de Mediaset al hablar de las encuestas que apuntan a que un cuarto de los jóvenes piensan que el franquismo fue algo bueno para el país cuando ni siquiera vivieron aquellos tiempos. "No me cabe en la cabeza, me entristece", ha reaccionado Nacho Abad, el presentador, condenando toda dictadura.

Para debatir sobre ello, el magacín ha invitado a Pablo Fernández, el Secretario de Organización de Podemos, que ha aseverado que lo que explica el auge del fascismo es la existencia de Vox, un partido con representación parlamentaria que abiertamente "blanquea y legitima el franquismo".

Tras esta afirmación, Nacho Abad ha dado paso al Secretario General de VOX y diputado, José María Figaredo. "El franquismo vive en las cabezas de los socialistas y los podemitas. Están obsesionados con Franco", ha criticado el político de extrema derecha, argumentando que el dictador es un "comodín" del Gobierno para tapar sus escándalos de corrupción.

"Esto es apología del franquismo", clama Sarah Santaolalla

La tensión se ha disparado cuando Figaredo ha declarado que "España tiene el peor gobierno de la historia". Una frase con la que, por ende, estaba legitimando el régimen franquista. "Esto es apología del franquismo", ha clamado Sarah Santaolalla al instante.

"¿Es Vox franquista?", le ha preguntado directamente el presentador de Mediaset al diputado. "Vox no le dice a los españoles lo que tienen que pensar. Ellos (la izquierda) viven obsesionados con manipular las ideas y las cabezas de la gente. Que cada cual tenga su opinión", ha respondido él, saliéndose por la tangente y negándose a decirlo abiertamente, así como a condenar la dictadura.

De hecho, ha comparado los muertos del franquismo con los muertos de ETA. "Pero qué tendrá que ver. Esto es apología del franquismo", ha denunciado un exaltado Pablo Fernández. "Qué esperpento de señor", ha añadido respecto a la incendiaria intervención de Figaredo.

"¿Qué piensa Vox del franquismo?", se ha interesado Nacho Abad, a ver si por esas se dignaba a responder. "Es un etapa de la historia igual que tuvimos la primera República o las Guerras Carlistas", ha contestado el ultraderechista. Unas palabras que han incendiado la mesa del programa de Mediaset.

"Quiero que el señor Figaredo se exprese con libertad", ha frenado Nacho. "Pues estaría bien que no se expresase en libertad si hace apología del fascismo", le ha encarado Sarah Santaolalla. "Esto es una democracia en la que cada uno hace uso de su libertad de expresión", ha defendido el comunicador. "Una democracia en la que no debería haber fascistas porque entonces no es una democracia", ha lamentado la analista política.

Pablo Fernández: "Dar altavoz a discursos como estos me parece muy preocupante y es perjudicial para nuestra democracia"

"Yo voy a permitir que todo el mundo diga lo que piensa", ha dejado claro Nacho Abad, apelando a que los límites los establece el Código Penal. Mientras, el diputado de Vox seguía sin condenar el franquismo. "La gente que esté viendo al señor Figaredo ahora mismo en este programa se puede explicar por qué hay un 25% de jóvenes franquistas... Porque este señor, que es representante político de Vox, es incapaz de condenar un régimen sanguinario, asesino, que mató a millones de personas", ha clamado Pablo Fernández, para acto seguido señalar un "blanqueamiento a Vox" en 'En boca de todos' por darle voz.

"¿Me estás proponiendo que yo silencie a Vox en este programa?", le ha refutado Nacho Abad. "Dar altavoz a discursos como estos me parece muy preocupante y es perjudicial para nuestra democracia", ha sentenciado Fernández. "Yo después de lo que ha pasado hoy, revisaré el programa, haré autocrítica, pero la autocrítica también la tenéis que hacer vosotros. A lo mejor el aumento de Vox tiene que ver con lo que está haciendo la izquierda", ha puntualizado el presentador de Cuatro. "Que siga (José María Figaredo) haciendo apología del franquismo", ha soltado Pablo antes de despedir la conexión. "Pues denúncialo; vete a un tribunal y denúncialo", le ha conminado Nacho.

Bárbara Royo: "La televisión pública hace apología del fascismo de izquierdas"

Los ánimos se han caldeado todavía más cuando Nacho Abad ha pedido una ronda de opiniones a sus colaboradores. Y es que su mujer, Bárbara Royo, ha lanzado un durísimo y gravísimo ataque a TVE: "Yo estoy de acuerdo con Pablo en que las televisiones hacen apología del fascismo. La televisión pública hace apología del fascismo de izquierdas".

"No, no, no... Ya no hay ronda de opiniones", ha cortado rápidamente su marido ante semejantes acusaciones. "Porque tan malas son las dictaduras de izquierdas como las de derechas; y están de acuerdo con la kale borroka, las agresiones a periodistas. Y eso es fascismo de izquierdas", ha añadido la abogada a pesar de que Nacho Abad estaba pidiendo parar y cambiar de asunto.