María Peláe pone a todo el público en pie por lo visto en su debut en 'El perro andaluz' en TVE con este discurso atronador

'El perro andaluz' regresó este jueves al late night de La 1 tras el partido del Mundial de fútbol Francia-Marruecos y lo hizo con una entrega marcada por la visita de Paula Vázquez y María del Monte además del debut de María Peláe como colaboradora. Y fue precisamente la artista la que terminó firmando uno de los momentos más aclamados de la noche en redes con su interpretación de 'La Llorona', que le valió una oleada de aplausos en la red social X.
La cantante arrancó su número entre las butacas del teatro, emergiendo desde el público con una impecable versión de 'La Llorona' que degeneró en una tajante declaración de intenciones una vez subió al escenario, lanzando un claro alegato contra el odio y la intolerancia a través de la música. "La vergüenza para el odio, la vergüenza para el que lo alimenta, la vergüenza para quien menosprecia. '¡Para ti toda la vergüenza!", sentenció la artista al ritmo de la melodía.
María Peláe se corona en 'El perro andaluz' con su alegato musical: "Vergüenza para el homófobo, el racista, el misógino"
Cada vez elevando más el tono, María Peláe transformó su número musical en toda una reivindicación que ha corrido como la pólvora en redes generando cientos de reacciones. "¡La vergüenza para el traidor que tiene otra prioridad y después bien que ser aprovecha! La vergüenza para el niñato inculto... Cuando crezcas, te darás vergüenza", señaló entonces.
"La vergüenza para quien quiere dictadura, la vergüenza para quien quiere guerra. La vergüenza para el homófobo, para el racista, para el misógino, el transexcluyente. ¡Cojones! Que son compañeras. Que se os caiga ya la careta y de paso la cara de vergüenza, porque no, nosotras ya no vamos a tener miedo y mucho menos vamos a tener vergüenza", terminaba declarando antes de retomar la letra de 'La Llorona' entre una lluvia de aplausos del público.
Una reacción que se ha extendido de lleno a redes sociales, donde han celebrado el discurso de María Peláe y la necesidad de espacios como 'El perro andaluz' para dar voz a este tipo de reivindicaciones. "Viva la tele pública. Viva la defensa de los derechos humanos a través de la cultura", ha escrito un espectador en X. "Maravilla esto de María Peláe. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Gracias a Manu Sánchez por darnos estos momentos no solo para disfrutarlos, sino para reivindicarlos y aún más importante, difundirlo", ha sentenciado otro espectador.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.