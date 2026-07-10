María Peláe pone a todo el público en pie por lo visto en su debut en 'El perro andaluz' en TVE con este discurso atronador

'El perro andaluz' regresó este jueves al late night de La 1 tras el partido del Mundial de fútbol Francia-Marruecos y lo hizo con una entrega marcada por la visita de Paula Vázquez y María del Monte además del debut de María Peláe como colaboradora. Y fue precisamente la artista la que terminó firmando uno de los momentos más aclamados de la noche en redes con su interpretación de 'La Llorona', que le valió una oleada de aplausos en la red social X.

La cantante arrancó su número entre las butacas del teatro, emergiendo desde el público con una impecable versión de 'La Llorona' que degeneró en una tajante declaración de intenciones una vez subió al escenario, lanzando un claro alegato contra el odio y la intolerancia a través de la música. "La vergüenza para el odio, la vergüenza para el que lo alimenta, la vergüenza para quien menosprecia. '¡Para ti toda la vergüenza!", sentenció la artista al ritmo de la melodía.

María Peláe se corona en 'El perro andaluz' con su alegato musical: "Vergüenza para el homófobo, el racista, el misógino"

Cada vez elevando más el tono, María Peláe transformó su número musical en toda una reivindicación que ha corrido como la pólvora en redes generando cientos de reacciones. "¡La vergüenza para el traidor que tiene otra prioridad y después bien que ser aprovecha! La vergüenza para el niñato inculto... Cuando crezcas, te darás vergüenza", señaló entonces.

"La vergüenza para quien quiere dictadura, la vergüenza para quien quiere guerra. La vergüenza para el homófobo, para el racista, para el misógino, el transexcluyente. ¡Cojones! Que son compañeras. Que se os caiga ya la careta y de paso la cara de vergüenza, porque no, nosotras ya no vamos a tener miedo y mucho menos vamos a tener vergüenza", terminaba declarando antes de retomar la letra de 'La Llorona' entre una lluvia de aplausos del público.

Una reacción que se ha extendido de lleno a redes sociales, donde han celebrado el discurso de María Peláe y la necesidad de espacios como 'El perro andaluz' para dar voz a este tipo de reivindicaciones. "Viva la tele pública. Viva la defensa de los derechos humanos a través de la cultura", ha escrito un espectador en X. "Maravilla esto de María Peláe. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Gracias a Manu Sánchez por darnos estos momentos no solo para disfrutarlos, sino para reivindicarlos y aún más importante, difundirlo", ha sentenciado otro espectador.

Que emoción,que sentimiento es escuchar a Maria Peláe cantar "Llorona" y por el medio,que suelte con esa garra,esa rabia y esa fuerza su gran discurso "Vergüenza"...y acabar finalizando con los ultimos versos de Llorona....#elperroandaluztve @MariaPelaeMusic @PerroAndaluzTVE… — Alba 🏳️‍🌈♀️ (@EivaStitch) July 9, 2026

Pelos de punta con esto de María Peláe #ElPerroAndaluzTVE https://t.co/2lWhHy0yry — Arnau Martínez (@arnaumj) July 10, 2026

La vergüenza para el odio, la vergüenza para el que lo alimenta, la vergüenza para quien menosprecia, para ti toa la vergüenza.



La vergüenza para el traidor que tiene otras prioridades y después bien que se aprovecha.#ElPerroAndaluzTVE https://t.co/hxzEf5qnU1 — Jessdama (@Jdm1659) July 10, 2026

Pelos de punta 😍👏👏👏 https://t.co/h0mgUWdOr6 — Mónica Canitrot 🇪🇦 (@monicacanitrot) July 10, 2026

Viva la tele pública. Viva la defensa de los derechos humanos a través de la cultura. Viva @PerroAndaluzTVE y viva María Peláe.



Pelos de punta. Gallina de piel. https://t.co/GCg1oayxy4 — Antonio C. Civantos ۞ (@CivantosAC) July 10, 2026

Esta Señora debería ser considerada una de las más grandes voces y artistas de este país!! Más @MariaPelaeMusic necesitamos en en España y en el mundo. https://t.co/Vmv9seDolP — JuanFer (@JuanFerRubiales) July 10, 2026

Maravilla de canción, de versión, de interpretación y de alegato de @MariaPelaeMusic https://t.co/EmQW2VchUY — Leticia Sala (@salaherraez) July 10, 2026

Qué pedazo de artista es Doña MARÍA PELÁE. https://t.co/4ViQZBJ33O — Juan (@JoanJoanit) July 10, 2026

Maravilla esto de María Peláe. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Gracias a @_ManuSanchez_ y a #ElPerroAndaluzTVE por darnos estos momentos no solo para disfrutarlos, sino para reivindicarlos y aun más importante, difundirlos. Que se mueva y se oiga. https://t.co/6WGZRHcgbk — DavidGarridoBazan (@DavidGarridoBaz) July 10, 2026

No se puede cantar mejor.

No se puede decir mejor.

No se puede, María. https://t.co/fHSzJmrCvH — alomejortelodije (@oskarper) July 10, 2026

La vergüenza para el odio,

la vergüenza para el que lo alimenta,

la vergüenza para quien menosprecia,

para ti toda la vergüenza.

(...)



Esto de @MariaPelaeMusic en #ElPerroAndaluzTVE... orgullo💚 pic.twitter.com/SYwM1bEwSy — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) July 10, 2026

Que emoción,que sentimiento es escuchar a Maria Peláe cantar "Llorona" y por el medio,que suelte con esa garra,esa rabia y esa fuerza su gran discurso "Vergüenza"...y acabar finalizando con los ultimos versos de Llorona....#elperroandaluztve @MariaPelaeMusic @PerroAndaluzTVE… — Alba 🏳️‍🌈♀️ (@EivaStitch) July 9, 2026

🔴 «Vergüenza», el alegato de María Peláe en su actuación en el programa de TVE #ElPerroAndaluzTVE, es un firme y emocionante llamamiento contra la intolerancia, el fascismo y el odio.



No te lo pierdas. Merece un gran aplauso. 👏✊ #FelizViernes #10DeJulio pic.twitter.com/TxDpBpTGjV — Ailaxy ©️®️♀❤️💛💜🌈🍉 (@Ailaxy) July 10, 2026