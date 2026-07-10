TVE levanta 'Aquí la tierra' de la programación del domingo por un evento especial sobre el inicio del franquismo

Si el sábado, TVE ha decidido alterar toda su programación a última hora por el incendio de Almería y apostar por una edición especial de 'Aquí la tierra' en lugar de 'Cine de barrio'; el domingo el espacio divulgativo quedará fuera de la parrilla ante un evento especial cinematográfico que ha preparado La 1 con motivo del 90 aniversario del comienzo de la Guerra Civil que dio inicio al franquismo.

Con motivo de esta efeméride especial, La 1 ha preparado una programación especial este domingo 12 de julio con la emisión de tres películas por la tarde y otras dos por la noche con el estreno de la cinta '¿Es el enemigo? La película de Gila' dentro del contenedor de 'La película de la semana'.

Por ello, La 1 dejará fuera de la programación dominical a 'Aquí la tierra', que en estas últimas semanas vive un auténtico vaivén en la programación de la cadena por culpa del Mundial. No obstante, como decimos el formato saltará a la tarde del sábado con una edición especial con Martín Barreiro y Miriam Moreno que estará dedicada íntegramente a la última hora en torno al devastador incendio de Los Gallardos en Almería, que ha dejado ya doce víctimas mortales, ocho heridos y 23 desaparecidos.

El ciclo cinematográfico especial estará dedicado como decimos a la Guerra Civil como telón de fondo y comenzará a las 15:50 horas con la emisión de la película 'El maestro que prometió el mar', un éxito de taquilla y de audiencia en su estreno en La 1, basado en la historia real de Antoni Benaiges, que estuvo nominada a cinco premios Goya. Este drama, protagonizado por Enric Auqer y dirigido por Patricia Font, revive la historia de Antoni Benaiges, maestro republicano asesinado por los falangistas al comienzo de la Guerra Civil en Bañuelos de Bureba (Burgos).

'El maestro que prometió el mar', 'La vaquilla' y 'La mula', películas que emitirá TVE este domingo

A las 17:25 horas, La 1 ofrecerá la película 'La vaquilla' de Luis García Berlanga. Un clásico de nuestro cine con la historia de un grupo de combatientes republicanos que deciden raptar a la vaquilla del enemigo. Al frente del reparto encontramos a actores de la talla de Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristán y Juanjo Puigcorbé.

Y la programación de tarde concluirá con la emisión de 'La mula'. Será esta película la que tome el relevo de 'Aquí la tierra' a partir de las 19:25 horas. Se trata de una comedia dramática protagonizada por Mario Casas y que cuenta con María Valverde, Secun de la Rosa, Luis Callejo y Daniel Grao entre sus intérpretes y dirigida por Michael Radford. Se fija también en hechos reales, con la historia de un joven de Jaén que combate en el bando nacional.

El gran estreno en 'La película de la semana'

Imagen de '¿Es el enemigo? La película de Gila'

Por la noche, llegará la traca final con el estreno de '¿Es el enemigo? La película de Gila' dentro de 'La película de la semana' a partir de las 22:00 horas frente a un nuevo episodio de 'Una nueva vida' en Antena 3, 'Cuarto Milenio' en Cuatro, la película 'El peor vecino del mundo' con Tom Hanks en 'Cine 5 Estrellas' de Telecinco y una nueva entrega de 'Anatomía de' sobre la ruta del bakalao en La Sexta.

Se trata de una fábula antibelicista dirigida por Alexis Morante y protagonizada por Óscar Lasarte, que retrata a un joven Miguel Gila al comienzo de la Guerra Civil. Una emisión que, además, recordará al genial cómico cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento. La película se presentó en el Festival de San Sebastián en 2024 y se estrenó en cines en diciembre de ese año. Narra los trágicos sucesos que Miguel Gila vivió en la guerra y cómo los trasladó a su humor. Basada en hechos reales y en sus propios monólogos, cuenta la transformación de Miguel a Gila, el cómico que todos conocemos, y reinventa todos esos momentos que años más tarde inspirarían sus chistes.

Acompañando al joven Óscar Lasarte en su primer papel protagonista, completan el reparto Carlos Cuevas, Natalia De Molina, Salva Reina, Iván Villanueva, Antonio Bachiller y David Elvira, además de Adelfa Calvo y Vicente Romero. Inspirada en 'El libro de Gila. Antología cómica de obra y vida', la película está escrita por Alexis Morante y Raúl Santos a partir de un argumento de José Alba y el propio Morante ,con el apoyo de Malena Gila, hija del humorista.