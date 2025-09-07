TVE estrena hoy esta película española de Netflix nominada a 5 Goya para eclipsar a 'Supervivientes All Stars'

TVE estrena este domingo, 7 de septiembre una película española que debería verse en todos los institutos y que es perfecta para ver en estos tiempos tan convulsos en los que la extrema derecha está avanzando en nuestro país. Hablamos de "El maestro que prometió el mar". Una película que está disponible también en streaming a través de Netflix y que ahora llega a la televisión en abierto gratis.

De hecho, José Pablo López, el presidente de RTVE no dudó en destacar precisamente lo necesaria que es una película como ésta, apoyada en un relato basado en hechos reales, en estos momentos de tanta tensión y crispación política. Un largometraje que contó con hasta cinco nominaciones en los Premios Goya 2024.

"Este domingo La 1 estrena a las 22.35h una película que, en tiempos de extrema derecha, es imprescindible: "El maestro que prometió el mar". La historia de Antoni Benaiges fue la de un maestro que, durante la República, quiso llevar luz a las aulas y a sus alumnos, a los que invitó a imaginar el mar. Tras el golpe militar, fue torturado y humillado públicamente. El 25 de julio fue asesinado por falangistas y su cuerpo yace en alguna de las fosas comunes que aún están sin excavar en los Montes de La Pedraja en Burgos. Un éxito del cine español que este domingo podrá verse en La 1", escribió en su cuenta de "X".

Pese a que ha dedicado la noche de los jueves durante el mes de agosto a emitir cine español donde ha estrenado algunas cintas como "Alimañas" o más recientemente "El correo", TVE confía tanto en "El maestro que prometió el mar" que ha decidido emitirla dentro del contenedor 'La película de la semana' este domingo 7 de septiembre aprovechando además el arrastre del partido de clasificación para el Mundial entre Turquía y España.

El estreno de "El maestro que prometió el mar" en La 1 se verá las caras con un nuevo episodio de 'Una nueva vida' en Antena 3, del regreso de 'Cuarto Milenio' a Cuatro, de la primera gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' con los esperados saltos del helicóptero y del estreno de la nueva temporada de 'Salvados' con El Gran Wyoming en La Sexta.

"El maestro que prometió el mar" es una película dirigida por Patricia Font ('Pulsaras rojas', 'La templanza') y escrita por Francesc Escribano y Albert Val y que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Enric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa y Ramón Agirre.

Sinopsis de "El maestro que prometió el mar"

Ariadna (Laia Costa) descubre que su abuelo busca desde hace tiempo los restos de su padre, desaparecido en la Guerra Civil. Decidida a ayudarlo, viaja a Burgos, donde están exhumando una fosa común en la que podría estar enterrado.

Durante su estancia allí, conocerá la historia de Antoni Benaiges (Enric Auquer), un joven maestro de Tarragona que antes de la guerra fue profesor de su abuelo. Mediante un innovador método pedagógico Antoni inspiró a sus alumnos y les hizo una promesa: llevarlos a ver el mar.