'Supervivientes All Stars' anuncia cuándo serán los saltos del helicóptero tras aplacar el conflicto con el pueblo hondureño

'Supervivientes All Stars' vivió este jueves un arranque completamente insólito al verse boicoteado por las protestas de los garífunas en la playa en la que se realizan los juegos del reality. Algo que derivó en que el reality tuviera que cancelar los tradicionales saltos del helicóptero con los que arranca siempre la aventura.

Pero además también tuvieron que cancelar todos los planes previstos para la primera gala. Desde la tradicional prueba del barro para saber qué dos equipos se formaban y ver a qué playa iba cada uno de ellos si a Armonía o a Caos hasta "la noria infernal" en la que se iba a decidir a los primeros líderes de la edición.

Al final de la gala, Jorge Javier Vázquez aseguró que desde la organización esperaban poder realizar los saltos del helicóptero y retomar los planes en la gala del domingo con Sandra Barneda. Sin embargo, este viernes salían a la luz los planes de los garífunas que volvían a poner en jaque a la organización del reality producido por Cuarzo Producciones.

"Hemos estado pidiendo que emitan un estudio de impacto ambiental que ocasionan los 'realities'. Debería haber un informe del antes y después, de cómo afectan estos programas a la diversidad del ecosistema de los Cayos Cochinos. Nos vamos a mantener... Venimos con el plan de estar una semana, pero vamos a ver qué sucede hoy y ahí tomaremos las siguientes decisiones", declaró Maribel Robledo, representante de los garífunas de Cayos Cochinos, al medio UNE TV.

Unas palabras que hacían peligrar la continuidad de 'Supervivientes All Stars' y el poder realizar todo lo que se tuvo que cancelar en su estreno. De hecho, eso derivó en que Mediaset no anunciara los contenidos de la gala de 'Conexión Honduras' el viernes como era habitual.

'Supervivientes All Stars' anuncia los saltos del helicóptero para este domingo

Sin embargo, este sábado, Mediaset ha enviado un comunicado dejando claro que finalmente si se podrán ver los saltos del helicóptero de los concursantes y una prueba espectacular durante la gala que conducirán Sandra Barneda y Laura Madrueño a partir de las 22:00 horas, aunque se podrá ver en exclusiva en Mediaset Infinity media hora antes con contenido inédito.

Los esperados saltos de las 14 leyendas desde el helicóptero, que supondrán el arranque oficial de la aventura para cada uno de los concursantes, y un espectacular juego, centrarán gran parte de la atención de 'Supervivientes All Stars 2. Conexión Honduras', que Telecinco estrenará este domingo 7 de septiembre (22:00h) con Sandra Barneda y Laura Madrueño al frente y que arrancará antes con contenido exclusivo en abierto en Mediaset Infinity, la nueva plataforma digital de Mediaset España.

El resultado de las primeras nominaciones, los primeros roces y el liderazgo conseguido por Alejandro Albalá y su decisión de nominar a Gloria Camila formarán parte de los temas que los concursantes comentarán en el primer Oráculo de Poseidón de la edición.