El futuro de 'Supervivientes All Stars', amenazado: Los hondureños avisan con persistir en sus protestas y sabotajes

'Supervivientes All Stars 2025' arrancó este jueves en Telecinco. Aunque no como a la cadena y a la productora les hubiera gustado. Y es que la primera gala se vio alterada por las protestas de los garífunas, una de las comunidades autóctonas de Honduras, contra las autoridades del país. Protestas que impidieron el desarrollo de la gala en la playa de juegos.

Tal y como han publicado diversos medios de la zona, los garífunas se han plantado contra las autoridades por el impacto medioambiental que tiene el que se haga 'Supervivientes' en los Cayos Cochinos. "Denuncian que la producción amenaza el hábitat de la tortuga carey, especie en peligro de extinción, la cual desova en estas playas en esta época del año. Exigen respeto y protección al proceso biológico de este tesoro natural de Honduras", aseguran algunos medios.

Ante este problema, 'Supervivientes All Stars' tuvo que cambiar todos sus planes y cancelar tanto los tradicionales saltos del helicóptero con los que arranca siempre el reality, así como la prueba del barro con la que se iba a elegir a los dos equipos y la noria infernal que iba a servir para conocer al líder de la edición.

De esta forma, el reality presentado por Jorge Javier Vázquez tuvo que tirar de un plan B, haciendo que los concursantes entraran antes a la palapa y rellenar toda la gala desde allí con contenido de las cuentas pendientes que tenían algunos concursantes como Gloria Camila e Iván González o Adara Molinero y Fani Carbajo. Asimismo, la organización se vio obligada a que la primera prueba de líder de 'Supervivientes All Stars 2025' se realizara dentro de la propia palapa.

Un inicio accidentado que pudo afectar a la audiencia del estreno de 'Supervivientes All Stars 2025' siendo el peor arranque del reality con un 16,8% de cuota de pantalla y 970.000 espectadores, quedándose por debajo del millón por primera vez en la historia.

Al final de la gala, Jorge Javier Vázquez aseguró que desde la organización esperaban poder realizar los saltos del helicóptero y retomar los planes en la gala del domingo. Sin embargo, parece que las protestas de los garífunas se podrían prolongar más días, afectando a la realización de las galas del reality de Telecinco.

"Hemos estado pidiendo que emitan un estudio de impacto ambiental que ocasionan los 'realities'. Debería haber un informe del antes y después, de cómo afectan estos programas a la diversidad del ecosistema de los Cayos Cochinos. Nos vamos a mantener... Venimos con el plan de estar una semana, pero vamos a ver qué sucede hoy y ahí tomaremos las siguientes decisiones", ha declarado Maribel Robledo, representante de los garífunas de Cayos Cochinos, al medio UNE TV.