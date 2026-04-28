Henar Álvarez no se corta al utilizar estas siete palabras para sentenciar su competencia con Marc Giró

Tras el notable estreno de Marc Giró en La Sexta con 'Cara al show', Henar Álvarez vivirá este martes 28 de abril su segundo asalto en esta nueva guerra de audiencias. Y la presentadora de 'Al cielo con ella', que finalmente ha heredado la franja de los martes que dejó 'Late Xou', no ha dudado en pronunciarse durante una entrevista cómo está sobrellevando la competencia con el nuevo rostro de Atresmedia.

Si bien el primer asalto entre el nuevo espacio de Giró en La Sexta y 'Al cielo con ella' se saldó con un 8.5% de share y 729.000 espectadores para el catalán y un 8% de share junto a 727.000 espectadores para la humorista, este martes el espacio de La 1 regresa con un potente plantel de invitadas encabezado por Martirio y Karla Sofía Gascón para competir contra las entrevistas de Pedro Almodóvar, Najwa Nimri y Martin Urrutia en 'Cara al show'.

Henar Álvarez valora su competencia con Marc Giró y apuesta por 'Al cielo con ella': "Me da pena que tengamos que competir"

Así, durante la premiere de 'Sidosa', el nuevo documental de Eduardo Casanova y Jordi Évole, la presentadora no ha dudado en sincerarse sobre su primer cara a cara con el antiguo presentador de 'Late Xou'."La tele es así. Me da pena que tengamos que competir. Es un programa que me encanta, pero obviamente quiero que vaya mejor el mío, pero las cosas son así", ha reconocido Henar Álvarez en unas declaraciones para YourWay Magazine.

"Hombre, todo el mundo se fija en la audiencia, como no me voy a fijar. Ahora, que hizo un poco más de share pero en audiencia general y en el número de espectadores no... Qué quieres que te diga", ha señalado la cómica a su vez refiriéndose a los datos de audiencia del pasado martes durante el gran estreno de 'Cara al show', el cual asegura no haberse perdido. "Claro que lo he visto, cómo no lo voy a ver. Hombre, me parece increíble, si yo fui colaboradora de su programa", ha recordado.

A su vez, Henar Álvarez se ha sincerado sobre el ajuste que ella y su equipo han llevado a cabo para saltar de los domingos en La 2 al prime time de los martes en La 1 con David Broncano como telonero. "El principal cambio es que nos ve el doble de gente, con lo cual eso es maravilloso", ha celebrado la comunicadora.

"Nuestra línea editorial es la misma y a la gente ya le gustaba mucho el programa de antes, con lo cual, que ahora podamos llegar a más gente, hacer que más gente se divierta y que más gente se entretenga la noche de los martes es un regalo caído del cielo", ha señalado también la conductora de 'Al cielo con ella', reafirmándose en que los valores de su espacio se conservan intactos pese a cada vez exponerse a una audiencia más grande.