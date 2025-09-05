Desastre en 'Supervivientes All Stars': Cancela los saltos desde el helicóptero con la isla tomada por la Policía

'Supervivientes All Stars' ha tenido que enfrentarse a una gala absolutamente inaudita en el arranque de su segunda edición en Telecinco. Ya desde el primer momento, la organización se ha visto obligada a suspender dos de las pruebas más representativas del espacio de supervivencia: el juego del barro (con un circuito nunca visto) y la noria infernal. No ha sido el único golpe al estreno del reality, pues la dirección del espacio ha tenido que suspender sine die los emblemáticos saltos desde el helicóptero. Algo que no tiene precedentes.

¿La causa? Tal y como ha indicado el programa desde el primer momento, lo que ha motivado este grave imprevisto reside en un conflicto entre la comunidad garífuna de los Cayos Cochinos y las autoridades locales. Así lo ha comunicado Jorge Javier Vázquez al inicio de la gala: "Debido a un problema entre las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada. Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse de la manera que consideren y en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos".

El gran problema es que, además de suspender las pruebas de inicio debido a la ocupación de la playa por parte de los manifestantes y al cerco policial, la organización ha decretado también la cancelación de los saltos desde el helicóptero. "Es una noche de imprevistos que nos está obligando a cambiar en directo el programa por ese problema entre las comunidades autóctonas y las autoridades locales. Por ello, me comunican que en este momento no podemos celebrar los saltos del helicóptero", ha comunicado el presentador a la audiencia por boca de la organización de 'Supervivientes All Stars'.

Es necesario recordar que, de forma habitual, los concursantes que se lanzan desde el helicóptero acuden nadando a esa Playa de Juegos. Una playa -insistimos- rodeada por los manifestantes y con fuerte presencia policial. Y esa repentina suspensión de las pruebas y de los saltos ha requerido el uso inmediato de La Palapa que, por primera vez en un estreno, ha sido uno de los primeros escenarios en el que se han reencontrado todos los concursantes con la presentadora Laura Madrueño.

Concursantes de 'Supervivientes All Stars' en La Palapa

Así es la delicada situación en la Playa de Juegos de 'Supervivientes All Stars'

En las siguientes imágenes divulgadas, se aprecia la delicada situación en el lugar donde se iban a desarrollar los juegos de la gala. La comunidad garífuna aparece ocupando y protestando en la playa por el maltrato al ecosistema.

Por su lado, las autoridades policiales de Honduras se observan desplegadas para evitar incidentes. La zona ha quedado inhabilitada hasta nuevo aviso, obligando a improvisar una gala destrozada por este asunto.