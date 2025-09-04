El estreno de 'Supervivientes All Stars', saboteado por una protesta en Honduras que obliga a cambiar el guion

Telecinco ha estrenado la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' con los 14 concursantes ya confirmados y reunidos en los Cayos Cochinos. Además de saltar desde el helicóptero, los supervivientes tenían previsto participar en algunas de las pruebas más emblemáticas del reality como la del barro y la noria infernal.

Sin embargo, un conflicto con las comunidades autóctonas ha puesto en jaque a la organización que ha tenido que mover ficha in extremis. Así lo ha anunciado Jorge Javier al comienzo de la gala en Telecinco: "¡Qué inicio tan diferente! Por primera vez, los Cayos Cochinos nos acogen en septiembre. Una época difícil por las condiciones climatológicas. Una edición que se presenta muy exigente ya que nuestros supervivientes tendrán que enfrentarse a unas playas sin dotación mínima".

Asimismo, el presentador de 'Supervivientes All Stars' ha sorprendido a todos al asegurar: "Atención porque hoy teníamos preparado un espectacular juego de barro y la noria infernal. Desgraciadamente en este momento y por motivos ajenos a nosotros, nos vemos obligados a alterar el programa que teníamos previsto debido a un problema entre las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada".

Lejos de quedarse callado, Jorge Javier ha continuado informando sobre la suspensión de los juegos: "Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse de la manera que consideren y en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos. Deseamos que a lo largo de la noche la situación se pueda resolver. Éste es el espíritu de 'Supervivientes: superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga".

Información importante sobre los juegos previstos de esta noche 👇🏻



🏝 #SVAllStarsGala1

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/sf8OJMRhLl — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 4, 2025

En el aire la escaleta del arranque de 'Supervivientes All Stars'

Desde plató, Jorge Javier también ha querido también mandar un mensaje de ánimo al equipo desplazado en Honduras, que se mantienen en alerta ante posibles cambios en la escaleta. "Nuestro equipo y nuestros supervivientes así lo entienden y vana. dar lo mejor de ellos para que esta noche podáis disfrutar de este esperado estreno. Desde Madrid un abrazo al equipo de Honduras que está haciendo todo lo posible para llevar a cabo este programa", ha concluido el presentador.

Tal y como se han hecho eco medios de la zona, al parecer una manifestación pacífica en la zona de los Cayos Cochinos ha hecho inviable que los juegos se puedan realizar. Un acto que ha requerido de la presencia policial a tenor de las palabras empleadas por el presentador.