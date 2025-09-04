'Supervivientes All Stars 2', última hora en directo: El estreno, boicoteado en Honduras por una protesta

En directo
¿Habrá conflicto entre Adara y su madre Elena?
Jorge Javier Vázquez sigue saludando a todos los concursantes y no duda en hacerle una pregunta crucial a Elena Rodríguez. «¿Elena quién quieres que gane tú o Adara Molinero?», le cuestiona. Y Elena no se lo piensa: «Yo vengo a ganar». Y cuando le pregunta si sería capaz de nominar a Adara llegado el momento, Elena se lo piensa pero deja claro que no. Y el catalán le deja claro a Adara que tiene claro que terminará nominando a su madre.
¡MONTOYA VUELVE A TELECINCO!
Tras desaparecer, Montoya reaparece en Telecinco después de dos meses apartado de los focos y se muestra igual de revolucionado que siempre. «El verano lo he pasado. Realmente el estar aquí me trae recuerdos que este plató ha sido par alo bueno y para lo malo un punto de inflexión. Ha sido el verano de darme cuenta de que todo no vale y de superarme.
Laura Madrueño explica las complicaciones meteorológicas de esta edición
Laura Madrueño explica las inclemencias a las que se van a enfrentar los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’ porque por primera vez el reality se realiza en otoño, que es época de huracanes y temporales. Según ha aclarado la presentadora esto implica tormentas más frecuentes, fuertes vientos, mar más revuelto y humedad altísima.
Una protesta de los garífunas complica el estreno
Tal y como está circulando por redes sociales, una de las comunidades garífunas de Honduras está alterando el estreno de ‘Supervivientes All Stars 2025’ debido a una protesta que están haciendo en una de las playas de los Cayos Cochinos y en la que se suelen hacer los juegos cada semana. Parece ser que están quejándose de que por culpa del reality hayan sido desalojados por la policía.
Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' ya están en el helipuerto y Jorge Javier ironiza con ellos
Jorge Javier Vázquez conecta con los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ desde la zona del helicóptero y el catalán no duda en bromear con Miri sobre su supuesta relación con Froilán y le pregunta si le puede llamar alteza.
Pero además, el presentador no duda en dirigirse a Adara y le cuestiona si tienen que activar el protocolo de abandono para el debate del domingo como ya pasó el año pasado. También le felicita a Sonia Monroy por volver a verla tras la histórica edición que dio en 2011, la primera edición del presentador al frente del reality de aventuras.
Jorge Javier Vázquez hace entrada con su nueva cara
Jorge Javier Vázquez hace entrada en el plató de ‘Supervivientes All Stars’ con su nueva cara y avanza algunos problemas para poder llevar a cabo los planes iniciales. «Por primera vez los Cayos Cochinos nos acogen en septiembre, una época difícil por las condiciones meteorológicas», avanza el presentador.
«Hoy teníamos preparado un espectacular juego de barro y la temida noria infernal. Desgraciadamente en estos momentos, y por motivos ajenos a nuestra voluntad, nos vemos obligados a alterar el programa que teníamos previsto. Debido al problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, la playa de juegos se ha visto alterada, por supuesto respetamos su derecho a protestar de la manera que quieran», informaba el conductor.
¡ARRANCA LA PRIMERA GALA DE 'SUPERVIVIENTES ALL STARS 2025'
Y ahora sí que sí arranca oficialmente la primera gala de ‘Supervivientes All Stars 2025’. Y lo hace con un vídeo avanzando lo que veremos en esta edición con Jorge Javier Vázquez como voz en off y con imágenes de los concursantes en Honduras. «Es su momento, el de las segundas oportunidades que les permitirá convertirse en leyendas. Vuelve Supervivientes All Stars», asegura el presentador.
Montoya reaparece en el estreno de 'Supervivientes All Stars 2' tras meses desaparecido
«Dos meses sin verle. Dos meses sin alegría. Vuelve Montoya», adelanta ‘Supervivientes All Stars’ sobre el regreso del exconcursante de ‘Supervivientes 2025’ después de apartarse del foco mediático, como uno de los contenidos estrella de la primera gala del reality que presentará Jorge Javier Vázquez.
Un día después, José Carlos Montoya se sentará en el plató de ‘De Viernes’, donde se enfrentará a su primera entrevista en profundidad tras casi tres meses desaparecido.
La Noria Infernal protagoniza el estreno de 'Supervivientes All Stars 2025'
En el estreno entrará en juego también la emblemática ‘Noria Infernal’, la prueba más exigente del formato, para decidir los dos líderes de cada grupo en una primera semana que afrontarán sin dotación de comida, endureciéndose así las condiciones para la supervivencia en una época inusual para ‘Supervivientes’ en la que los huracanes son muy habituales en el Caribe. Los ganadores de la noria se convertirán en inmunes en la primera ronda de nominaciones que se celebrará y le permitirá nominar de forma directa a uno de sus compañeros.
'Supervivientes All Stars 2025' incluye dos nuevas dinámicas y más de 60 juegos
‘Supervivientes All Stars 2’ promete ser una aventura aún más épica y exigente, y girará de nuevo en torno a Poseidón, que tomará el control de los cayos hondureños con nuevos enigmas, incógnitas y retos para los concursantes, que afrontarán más de 60 juegos -muchos de ellos inéditos- que pondrán a prueba sus capacidades físicas y su habilidad mental.
Entre las dinámicas nuevas que se van a incorporar, tenemos ‘El Altar de Poseidón’, en el que la audiencia tendrá mucho que decir después de cada Oráculo de los domingos; y ‘El Triángulo de Fuego’, una asamblea semanal que se celebrará entre llamas para tratar de arreglar sus diferencias… y en la que tendrán que elegir quién de ellos merece una penitencia por algún comportamiento y actitud concretos.
'Supervivientes All Stars 2' tendrá giros en su mecánica y va a vivir algo nunca visto en un estreno
‘Supervivientes’ regresa introduciendo novedades y nuevas dinámicas en su segunda edición ‘All Stars’ para darle una vuelta de tuerca al concurso y sorprender al público.
Y esas grandes sorpresas llegarán en el estreno de este jueves, 4 de septiembre, en el que habrá novedades históricas. La gala de los míticos saltos desde el helicóptero acogerá el juego inaugural «más grande, más duro y más difícil», al que se tendrán que enfrentar los 14 concursantes que completan el casting para distinguir dos equipos, divididos en Playa Caos y Playa Armonía y con condiciones para la supervivencia muy distintas.
Se tratará de un espectacular circuito de barro que deberán cruzar tanto por tierra como por mar. «El juego más espectacular que se ha hecho hasta el momento, el más largo, con tirolina incluida y varias piscinas de barro», ha avanzado la productora del formato.
Todos los presentadores y el plan de emisión de la segunda edición en Telecinco de 'Supervivientes All Stars'
‘Supervivientes All Stars’ contará, como es habitual, con tres galas semanales, y Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño y Sandra Barneda serán sus presentadores. Jorge Javier será el encargado de conducir las dos galas principales del reality show de Telecinco los jueves y los martes en relevo de Carlos Sobera, y se pondrá al frente de la gran gala de estreno esta noche desde Madrid, mientras Laura Madrueño se mantiene como la presentadora desde los Cayos Cochinos de Honduras.
Por otro lado, Sandra Barneda volverá a situarse al frente de ‘Conexión Honduras’ en la noche de los domingos.
¿Quiénes son los 14 concursantes famosos confirmados de 'Supervivientes All Stars 2025'?
Un total de 14 de los mejores concursantes de anteriores ediciones configuran el casting de esta segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’. Una experiencia extrema a la que se atreverán todas estas leyendas del reality de superviviencia: Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri, Tony Spina y Adara Molinero.
¿Dónde ver y a qué hora empieza hoy el estreno de 'Supervivientes All Stars 2'?
‘Supervivientes All Stars 2025’ supone el primer gran estreno de la temporada en Telecinco, y contará nuevamente con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. La gran noche de estreno es hoy jueves, 4 de septiembre a partir de las 22:00 horas, justo después de la edición nocturna de ‘Informativos Telecinco’, presentada por Carlos Franganillo.
La Gala de estreno de 'Supervivientes All Stars 2', en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del gran estreno de ‘Supervivientes All Stars 2025’! El esperado comienzo del reality de supervivencia llega a Telecinco con su primera gala, que vivirá los célebres saltos en helicóptero de sus 14 concursantes, leyendas de anteriores ediciones.
Sigue en El Televisero todos los detalles y el minuto a minuto del arranque del reality show más espectacular de la televisión, que acogerá el épico relato de la lucha de sus famosos protagonistas que tendrán que vivir en condiciones extremas en temporada de huracanes, con una recompensa final de 50.000 euros al ganador final.
