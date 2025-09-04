'Supervivientes All Stars 2', última hora en directo: El estreno, boicoteado en Honduras por una protesta

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' ya están en el helipuerto y Jorge Javier ironiza con ellos

Jorge Javier Vázquez conecta con los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ desde la zona del helicóptero y el catalán no duda en bromear con Miri sobre su supuesta relación con Froilán y le pregunta si le puede llamar alteza.

Pero además, el presentador no duda en dirigirse a Adara y le cuestiona si tienen que activar el protocolo de abandono para el debate del domingo como ya pasó el año pasado. También le felicita a Sonia Monroy por volver a verla tras la histórica edición que dio en 2011, la primera edición del presentador al frente del reality de aventuras.