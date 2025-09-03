Telecinco anuncia por sorpresa el regreso de Montoya en este programa dos meses después de su desaparición

Después de dos meses desaparecido y plantar a 'Supervivientes 2025' en su debate final, Montoya ya tiene fecha para su reaparición en televisión. Después de que hace unos días se reuniera con el director general de Cuarzo Producciones, la productora del reality, ahora el andaluz ya ha cerrado su regreso a Telecinco.

Y aunque muchos pensaban que Montoya podría reaparecer en 'De Viernes', la productora que le vio nacer en 'La isla de las tentaciones' se ha garantizado que su vuelta sea en uno de sus programas. Y concretamente en 'Supervivientes All Stars'. Así, el de Utrera será el invitado estelar de este jueves en la gala de estreno con Jorge Javier Vázquez.

Así lo han anunciado Frank Blanco y Verónica Dulanto en 'Tardear'. "A todo esto, mañana en la gala de 'Supervivientes All Stars' reaparece en el plató después de dos meses de silencio el hombre que más titulares ha acaparado durante los últimos meses", cebaba la presentadora.

"Dos meses sin verle. Dos meses sin alegría. Vuelve Montoya", adelanta 'Supervivientes All Stars' como uno de los contenidos estrella de la primera gala del reality que presentará Jorge Javier Vázquez. "Que reaparezca y verle como está, solo por verle fan de Montoya", reaccionaba Leticia Requejo.

Tras dos meses sin su alegría... 💥 ¡Vuelve Montoya! 💥



Mañana en el estreno de #SVAllStars 🏝 A las 22:00h en @telecincoes 📺 https://t.co/77BQqAOgq0 pic.twitter.com/rGewFGs1tb — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 3, 2025

Después, tanto Verónica Dulanto como Pipi Estrada pronosticaban que quizás tras su reaparición en plató, 'Supervivientes All Stars' lleva a Montoya de nuevo a Honduras para cumplir algún tipo de misión como hizo Terelu Campos en la pasada edición.

"De momento sabemos que reaparece en plató, luego los planes que tengan para Montoya habrá que verlos", sentenciaba Verónica Dulanto. "Espero que no se ponga exquisito y pueda compartir plató en algún momento con Anita, que también fue una superviviente", aseguraba Marta López. "Habría que preguntarle a ella si quiere", le replicaba Leticia Requejo. "Pues me da igual quién sea, todos estamos trabajando y sería ridículo que no puedan coincidir", concluía Marta.