La mala noticia que enfrenta 'Supervivientes All Stars 2' en su estreno, al que Telecinco pone hora un día antes

Tras varios días de silencio, Telecinco por fin ha aclarado en qué horario se estrenará 'Supervivientes All Stars 2025'. Había muchas dudas sobre si la cadena de Mediaset mantendría 'First Dates' en su programación y trasladaría el reality a las 23:00 horas como el resto de prime time de esta semana.

Finalmente, Telecinco ya anuncia el estreno de 'Supervivientes All Stars' para este jueves 4 de septiembre a partir de las 22:00 horas. Por el momento se desconoce si 'First Dates' desaparecerá definitivamente de la parrilla de la cadena principal de Mediaset y regresará a Cuatro o si se mantendrá en Telecinco los días que no haya gala del reality.

Con esta decisión, Telecinco enfrentará 'Supervivientes All Stars' con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño a 'El Hormiguero' en Antena 3 y a 'El Intermedio' en La Sexta. Pero además, el inicio del reality se tendrá que enfrentar al fútbol de La 1 en TVE.

Y es que la primera gala de 'Supervivientes All Stars' y también la primera entrega de 'Conexión Honduras' el domingo con Sandra Barneda tendrán que competir con los partidos de clasificación del Mundial 2026. Este jueves, La 1 emitirá el Bulgaria-España a partir de las 20:45 horas. Y justo después, el reality también competirá contra el estreno de "El correo", película protagonizada por Arón Piper y Luis Zahera.

Mientras que el domingo, la primera entrega del debate se enfrentará con el Turquía-España, que también emitirá La 1 a partir de las 20:45 horas pudiendo afectar a las audiencias del reality.

¿Quién jugará la Copa del Mundo 2026? ⚽️



🔸Bulgaria🇧🇬 vs España🇪🇸 mañana, jueves 4 de septiembre a las 20:45h

🔸Turquía🇹🇷 vs España🇪🇸 este domingo 7 de septiembre a las 20:45h



Juega con la Selección en @La1_tve 📺https://t.co/8nLPZmMbwF pic.twitter.com/dAj0BWHoOI — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 3, 2025

Así será el estreno de 'Supervivientes All Stars 2025'

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' arrancará con la máxima intensidad sometiendo a sus leyendas a la prueba más mítica y exigente de la historia del formato, La Noria Infernal. El ganador se colgará el primer collar de líder de la edición, lo que lo convertirá en inmune en la primera ronda de nominaciones y le permitirá nominar de forma directa a uno de sus compañeros.

Este icónico juego llegará tras los siempre esperados saltos desde el helicóptero, que supondrán el arranque de la aventura y que darán paso a un espectacular circuito de barro que deberán cruzar tanto por tierra como por mar y que servirá para repartir a los supervivientes en dos equipos.