TVE lanza este éxito en Netflix con Luis Zahera y Arón Piper para plantar cara a 'Supervivientes All Stars'

por Pedro Jiménez

Ante el estreno de 'Supervivientes All Stars 2025' en Telecinco, La 1 de TVE emitirá la película 'El Correo' con Arón Piper, María Pedraza y Luis Zahera entre su reparto

Luis Zahera en 'El Correo'
Luis Zahera en 'El Correo' | TVE

La 1 de TVE pretende hacer frente a la gala inaugural de 'Supervivientes All Stars 2025' en Telecinco con el lanzamiento, por primera vez en televisión, de la película 'El Correo' (2024). Cinta disponible en Netflix, donde se encuentra en el top 3 de largometrajes con más popularidad.

Se trata de un thriller dramático, con tintes también de comedia, basado en hechos reales y con un reparto de excepción, pues está protagonizado por actores de primer nivel como Luis Zahera, Arón Piper, María Pedraza o Luis Tosar, entre otros.

Esta coproducción de España, Francia y Bélgica es la oferta elegida por la cadena pública para combatir el estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', la baza con la que Telecinco buscará reflotar de sus maltrechas audiencias.

'El Correo' arrancará alrededor de las 22:30 horas tras el partido de fútbol de clasificación para el Mundial 2026 que disputarán España y Bulgaria. Un encuentro que también competirá con el concurso aventurero de Mediaset durante la primera media hora aproximadamente.

Así es 'El Correo', la apuesta de La 1 contra el estreno de 'Supervivientes All Stars'

Año 2002. Iván (Arón Piper) es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero.

Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel.

