TVE sorprendía el miércoles al anunciar el estreno de 'Barrio Esperanza', su nueva serie para la noche del domingo en relevo de 'La película de la semana'. Una estrategia con la que la cadena quiere rodear el lanzamiento de su primera ficción del 2026 como un evento especial.

De primeras, TVE anunciaba que el estreno de 'Barrio Esperanza' este domingo, 19 de abril a las 22:00 horas iría acompañado además del lanzamiento justo después de un nuevo formato documental sobre algunos de los barrios más famosos de nuestra geografía.

Ahora sabemos en qué consistirá realmente la estrategia de RTVE con el lanzamiento de 'Barrio Esperanza'. Para empezar, hay que decir que la cadena pública ha revelado que emitirá dos capítulos en su lanzamiento este domingo entre las 22:00 y las 0:25 horas para mostrar a la audiencia en qué consiste esta nueva serie.

Justo después como decimos, La 1 estrenará 'España de barrio', una docuserie que retrata la vida cotidiana de algunos barrios de nuestra geografía como Carabanchel (Madrid) a La Viña (Cádiz), del Albaicín (Granada) al Cabanyal (Valencia), pasando por La Isleta (Las Palmas), La Barceloneta (Barcelona), el Casco Vello (Pontevedra) o el barrio de San Francisco (Bilbao).

Pero quedaba una gran incógnita con la llegada de 'Barrio Esperanza' a la noche del domingo. Y es si La 1 mantendría la ficción en el último día de la semana haciendo desaparecer definitivamente 'La película de la semana' en las próximas semanas o si en cambio la serie saltaría a otro día de la semana.

Y ya hay respuesta. Tal y como ya anuncia TVE, tras su estreno este domingo con doble episodio, 'Barrio Esperanza' saltará a la noche de los miércoles a partir de las 23:00 horas tras 'La Revuelta' como relevo de 'Top Chef: dulces y famosos' y por tanto como nuevo rival de 'Mask singer' en Antena 3, 'Ex. La vida después' en Cuatro', 'First Dates Gourmet' en Telecinco y los especiales de 'El Objetivo' en La Sexta.

👩🏻‍🏫 'Barrio Esperanza', GRAN ESTRENO este domingo, 19 de abril, a las 22h en @La1_tve.



🏫 Y el miércoles, 22 de abril, ¡que no te pongan falta! un nuevo episodio después de 'La Revuelta'. pic.twitter.com/mRgQeiWwJI — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 17, 2026

Así es 'Barrio Esperanza'

Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, 'Barrio Esperanza' es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.

Mariona Terés encabeza el reparto como Esperanza, una mujer que intenta recomponer su vida tras los errores de su pasado. Alejo Sauras da vida a Jerónimo "Jero" Caballero, el director del centro, obsesionado con la imagen, el presupuesto y su posible ascenso. Ana Jara es Claudia, profesora de Primaria que encarna el idealismo pedagógico. Mariano Peña interpreta a Don Antonio, profesor a punto de jubilarse que representa la vieja escuela. Guillermo Campra es Manu, un profesor de Gimnasia joven y desenfadado. Y completa el claustro Laura de la Uz como Fátima, una profesora cubana, directa y sin filtros que aporta una mirada sarcástica y más humana.

En el colegio conoceremos también a Gus (Ángel Héctor Sánchez), el conserje de toda la vida; a Mar (Ruth Núñez), la jefa de cocina, y a Ricardo (Juan Vinuesa), presidente del AMPA. Además, el alumnado es tan importante como el mundo docente y adulto, y refleja una sociedad diversa y en constante cambio. Destacan especialmente Nayeli (Chloe con H), una niña con altas capacidades que teme ser rechazada; León (Tian Tosas), un niño sensible que sufre la separación de sus padres; y Martina (Nia Tosas), hija del presidente del AMPA, que se esfuerza por cumplir unas expectativas demasiado elevadas.

El entorno personal de Esperanza también juega un papel fundamental: Josete (Carlos Librado “Nene”) es su amor de la infancia y padre de uno de sus alumnos; Juana (Carmen Balagué) es su madre, una mujer dura y distante que no le pone fácil la reconciliación; y Lucho (Javier Pereira), su exnovio, reabre viejas heridas y pone a prueba la estabilidad de su nueva vida.

En el comienzo de la serie...

Tras cumplir ocho años de condena, Esperanza sale de prisión con un objetivo: comenzar una nueva vida como maestra en el colegio público de su antiguo barrio. Su entusiasmo se topa rápidamente con los prejuicios del claustro, una comunidad desconfiada y una clase de alumnos tan rebeldes como impredecibles.

A pesar del rechazo inicial, Esperanza apuesta por métodos poco convencionales para conectar con sus estudiantes y demostrar que merece una segunda oportunidad. En paralelo, se reencuentra con personas clave de su pasado, como su antiguo amor Josete y su madre, cuya frialdad anticipa que la reinserción no será sencilla. Entre tensiones, recuerdos y primeras batallas, Esperanza comienza a ganarse poco a poco el respeto del colegio y del barrio.