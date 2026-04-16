TVE trastoca la programación de La 1: Cancela 'La película de la semana' para emitir una nueva oferta de ficción

La 1 de RTVE ha fechado al fin el estreno de 'Barrio Esperanza', su nueva apuesta en el género de la ficción y la primera en lo que llevamos de 2026. Después de muchas semanas de promoción y de ser presentada a la prensa, la comedia ambientada en un colegio público verá la luz este domingo, 19 de abril, a las 22:00 horas.

La cadena pública opta por un día nada habitual para las series en televisión, pero la estrategia de programación, que implica sacrificar 'La película de la semana', persigue un objetivo: lanzar el producto en un horario más conciliador al tratarse de un contenido familiar, cuyo target potencial también son los niños.

Entre semana, ese estreno de 'Barrio Esperanza' se habría producido más tarde de las 23:00 horas a causa de 'La Revuelta'. No obstante, no queda claro que el domingo vaya a ser su día oficial de emisión. De hecho, es muy posible que solo sea una medida puntual y que, tras el lanzamiento del primer capítulo, se reubique en otra noche.

Recordemos que con el final de 'Top Chef: Dulces y famosos' y el cese de la doble ración de 'La Revuelta', La 1 de TVE tiene libres los miércoles y los jueves y, por tanto, no sería de extrañar que, una vez ofrecido el episodio piloto, la serie saltara a uno de esos dos prime time.

La 1 habla de "noche especial" como "homenaje a la educación pública y a los barrios de toda la vida que conforman el paisaje urbano de muchas ciudades españolas". Y para ello, además del estreno de 'Barrio Esperanza', se ofrecerá -justo a continuación- 'España de barrio', una docuserie que dará voz a algunos de los barrios más emblemáticos de nuestro país. La primera entrega se adentrará en Carabanchel (Madrid).

Así, con esta forma de venderlo, parece casi evidente que la comedia pasará por la noche del domingo únicamente para su debut. A la espera de que RTVE aclare con transparencia su plan de emisión, a corto plazo lo que sí podemos confirmar es que este 19 de abril se levantará el clásico y consolidado contenedor 'La película de la semana'.

Este cole está lleno de estrellas. ✨



Alejo Sauras, Mariano Peña, Ruth Núñez, Guillermo Campra y Mariona Terés protagonizan 'Barrio Esperanza'.



GRAN ESTRENO este domingo a las 22h en @La1_tve pic.twitter.com/JtdivbT1QV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 16, 2026

'Barrio Esperanza': Reparto y trama

'Barrio Esperanza' es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula. Mariona Terés encabeza el elenco artístico junto a Alejo Sauras, Ana Jara, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Carlos Librado 'Nene' y Ruth Núñez, entre otros.

Producida por Globomedia (The Mediapro Studio) y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, 'Barrio Esperanza' es la historia de Esperanza, una mujer que durante su última condena en prisión decide cambiar de vida, volver al principio y retomar su sueño: ser maestra. Su retorno al barrio donde se crio y su integración laboral en el CEIP Barrio Esperanza lleva aparejadas muchas dificultades.

Sin embargo, lo que a ella le importa realmente es conseguir ayudar a todas esas 'Esperanzas niñas' que corren y juegan por el patio y que tienen sueños, anhelos y miedos, como los tuvo ella. Y que, llegado el caso, tengan las armas necesarias para escoger un camino diferente al que ella tomó.

Así será el primer capítulo

Escena del primer capítulo de 'Barrio Esperanza', la nueva serie de ficción de La 1

Tras cumplir ocho años de condena, Esperanza sale de prisión con un objetivo: comenzar una nueva vida como maestra en el colegio público de su antiguo barrio. Su entusiasmo se topa rápidamente con los prejuicios del claustro, una comunidad desconfiada y una clase de alumnos tan rebeldes como impredecibles.

A pesar del rechazo inicial, Esperanza apuesta por métodos poco convencionales para conectar con sus estudiantes y demostrar que merece una segunda oportunidad. En paralelo, se reencuentra con personas clave de su pasado, como su antiguo amor Josete y su madre, cuya frialdad anticipa que la reinserción no será sencilla. Entre tensiones, recuerdos y primeras batallas, Esperanza comienza a ganarse poco a poco el respeto del colegio y del barrio.