Qué es 'Barrio Esperanza', la nueva serie que anuncia La 1 de RTVE y de los creadores de 'Vis a Vis' y 'Aída'

La 1 de RTVE ha apretado el pie del acelerador con la promoción de 'Barrio Esperanza', su nueva serie de comedia con los creadores de 'Vis a vis' y 'Aída', que verá la luz próximamente formando parte de las nuevas apuestas de la cadena pública para esta primavera junto a 'MasterChef', el salto de 'Al cielo con ella' a La 1 o 'El juicio'.

Además de lanzar diferentes promociones de esta nueva ficción española sobre una ex convicta que se incorpora a un colegio como nueva profesora, La 1 ha amplificado su promoción con buena parte de sus presentadores como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Adela González, Jesús Cintora, Gonzalo Miró o Grison hablando de los profesores que les marcaron en su infancia o adolescencia.

Una serie de promos bajo el claim "Hay profes que lo cambian todo" con el que la cadena pública está anunciando el próximo estreno de 'Barrio Esperanza', la nueva apuesta de ficción de la cadena pública que protagoniza Mariona Terés junto a otros actores como Alejo Sauras o Mariano Peña, y que produce RTVE en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), la productora de series emblemáticas como 'Los Serrano'.

¡ Hay profes que lo cambian todo❗️



✨ A @SIntxaurrondo (@LaHoraTVE) le marcaron tres de ellos.



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Cuando @addelagonzalez (@MananerosTVE) va a un museo ve mucho más allá de un cuadro, de una escultura gracias a la labor que hizo su profesora Lourdes.



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Sin duda, el profesor que marcó la infancia de Gonzalo Miró (@algrano_rtve🎯) fue Javier López porque "fomentaba mucho la participación y nos hacía recapacitar y pensar mucho".



¡ Hay profes 👨‍🏫que lo cambian todo❗️



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Grison (@LaRevuelta_TVE) recuerda al primer profesor con el que conversó 🗣️ de tú a tú. Daba la asignatura de Historia.



¡Hay profes 👩🏻‍🏫que lo cambian todo!



' Barrio Esperanza', MUY PRONTO GRAN ESTRENO en @La1_tve. pic.twitter.com/fwACXTozZ7 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 13, 2026

De esta manera, La 1 está tratando de dar a conocer al máximo público posible su nueva apuesta de ficción. Una serie con la que TVE pretende poner fin a la sequía de series de producción propia en el prime time tras tres meses sin ofrecer ni un solo producto de estas características desde el final de 'Ena, la reina Victoria Eugenia' sin contar con 'Anatomía de un instante', que cabe recordar que es un producto adquirido a Movistar Plus+.

Allí empezó todo. Cuando aprendías 👩‍🏫Cuando jugabas 🛝 Cuando sufrías 😭. Y te convertías en lo que eres hoy.



El lugar al que perteneces. Allí donde fuiste feliz. El barrio al que siempre quieres volver.



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Mariona Terés encabeza el reparto de la ficción

'Barrio Esperanza' es una comedia de carácter social y humor ácido para todos los públicos con Mariona Terés ('Paquita Salas', 'Entrevías' y 'Mariliendre') al frente de un reparto coral y creada por creada por Iván Escobar ('Vis a vis') y Antonio Sánchez Olivas ('Aída' y 'Express') . Con un tono vitalista y de camaradería, destacará la importancia de la enseñanza pública y de las segundas oportunidades.

Junto a Mariona Terés completan el elenco Alejo Sauras ('Estoy vivo', 'Los Serrano'), Mariano Peña ('Aída'), Juan Vinuesa ('Campeonesx', 'Custodia repartida') , Ana Jara ('Cuatro estrellas'), María Isabel Díaz Lago ('Vis a vis'), Guillermo Campra ('Águila Roja'), Carlos Librado "Nene" ('La Moderna'), Ángel Héctor ('La promesa') y Ruth Núñez ('Yo soy Bea'), y en el que serán también muy importantes los niños y niñas que darán vida a los alumnos y alumnas de la protagonista.

Así es 'Barrio Esperanza', la nueva serie de TVE

'Barrio Esperanza' es una serie inspiradora que transcurre en un ambiente reconocible para los espectadores. En un colegio además de aprender, se hacen amigos, se discute, vuelan las tizas y los borradores, surgen los primeros amores... Tanto los alumnos como los profesores pasan más horas en clase que con sus propias familias. Y como pasa con la familia, a los compañeros de clase no se les elige, pero te acaban acompañando en algunos de los momentos más importantes de la vida. ‘Barrio Esperanza’ es además la historia de todos esos profesores que nos marcaron la vida y que nunca hemos olvidado del todo.

Esperanza no fue una joven ejemplar y se equivocó en todo: con el novio, con las compañías y con la forma de ganar dinero fácil. Un error tras error que finalmente la llevó a la cárcel. Durante su condena, aprovechó el tiempo para estudiar la carrera de magisterio y aprobar la oposición para dar clase en un colegio público. Ahora, como maestra de Primaria, descubrirá que lo que aprendió en prisión le será de más utilidad que los temarios de la oposición.