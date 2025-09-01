'Supervivientes All Stars 2' revela giros en su mecánica, algo nunca visto en un estreno y su plan de emisión en Telecinco

Telecinco ha presentado la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' en la primera jornada del FesTVal de Vitoria. Con Alberto Carullo (Director General de Mediaset) y Juan Ramón Gonzalo (Director de Cuarzo) encabezando el encuentro al que ha asistido El Televisero, se ha desgranado la cobertura que va a tener semanalmente y las novedades y nuevas dinámicas que se van a introducir para darle una vuelta de tuerca al concurso y sorprender al público.

Y esas grandes sorpresas llegarán en el estreno de este jueves, 4 de septiembre, en el que habrá novedades históricas. La gala de los míticos saltos desde el helicóptero acogerá el juego inaugural "más grande, más duro y más difícil", al que se tendrán que enfrentar los 14 concursantes que completan el casting para distinguir dos equipos, divididos en Playa Caos y Playa Armonía y con condiciones para la supervivencia muy distintas.

Se tratará de un espectacular circuito de barro que deberán cruzar tanto por tierra como por mar. "El juego más espectacular que se ha hecho hasta el momento, el más largo, con tirolina incluida y varias piscinas de barro", ha avanzado Juanra Gonzalo a los medios de comunicación. En la presentación se ha mostrado también un avance en primicia de la construcción del juego:

🔴 EN DIRECTO: #SupervivientesAllStars2025 se presenta en el Festval de Vitoria.



💣 El jueves se estrena en Telecinco con EL JUEGO MÁS DURO Y DIFÍCIL DE LA HISTORIA. PRIMER AVANCE:



📲 Todo en https://t.co/XuiU6I2FJd pic.twitter.com/sRMqTn7YyT — El Televisero (@eltelevisero) September 1, 2025

Además, ya en el estreno, entrará en juego también la emblemática 'Noria Infernal', la prueba más exigente del formato, para decidir los dos líderes de cada grupo en una primera semana que afrontarán sin dotación de comida, endureciéndose así las condiciones para la supervivencia en una época inusual para 'Supervivientes' en la que los huracanes son muy habituales en el Caribe. Los ganadores de la noria se convertirán en inmunes en la primera ronda de nominaciones que se celebrará y le permitirá nominar de forma directa a uno de sus compañeros.

'Supervivientes All Stars 2025' incluye dos nuevas dinámicas y más de 60 juegos

'Supervivientes All Stars 2' promete ser una aventura aún más épica y exigente, y girará de nuevo en torno a Poseidón, que tomará el control de los cayos hondureños con nuevos enigmas, incógnitas y retos para los concursantes, que afrontarán más de 60 juegos -muchos de ellos inéditos- que pondrán a prueba sus capacidades físicas y su habilidad mental.

Entre las dinámicas nuevas que se van a incorporar, tenemos 'El Altar de

Poseidón', en el que la audiencia tendrá mucho que decir después de cada Oráculo de los domingos; y 'El Triángulo de Fuego', una asamblea semanal que se celebrará entre llamas para tratar de arreglar sus diferencias… y en la que tendrán que elegir quién de ellos merece una penitencia por algún comportamiento y actitud concretos.

La cobertura en Telecinco y el sistema de votación gratuito

Por último, en cuanto a la cobertura, 'Supervivientes All Stars' contará, como es habitual, con tres galas semanales: los martes 'Tierra de Nadie' y los jueves la gala principal con Jorge Javier Vázquez al frente y los domingos 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda. Ambos conductores en conexión permanente con Laura Madrueño, que narrará todo lo que acontezca en los Cayos Cochinos.

Además, Mediaset Infinity, la nueva plataforma de Mediaset España, emitirá gratis y en primicia los resúmenes diarios de lunes a viernes, y acogerá también las votaciones gratuitas para salvar a los nominados en las diferentes rondas de expulsión.