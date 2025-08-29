La pista del posible regreso de Montoya a Telecinco y sus sorprendentes proyectos fuera de la televisión

Tres meses después de alejarse de los medios tras su vuelta de 'Supervivientes 2025' y después de haber roto su relación con Anita Williams, Montoya está empezando a volver a mostrarse en público. Tras su reaparición en La Velada del año de Ibai Llanos y tras haber participado en varios conciertos en las últimas semanas, ahora el ex de 'La isla de las tentaciones' podría volver a la televisión.

Así, este viernes, José Carlos Montoya ha compartido con sus seguidores un story en Instagram en el que aparece comiendo junto a Juan Ramón Gonzalo, el director general de Cuarzo Producciones, la productora que está detrás de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.

"Madrid siempre trae cosas buenas y se celebran en Casa Juan", escribe Montoya mientras se le ve brindando con Juan Ramón Gonzalo. ¿Querrá esto decir que el andaluz ha firmado su regreso a la televisión de la mano de la productora que le ha lanzado a la fama mundial con el fenómeno viral de su carrera por la isla?

Habrá que esperar a ver pero lo más probable es que Montoya haya firmado su regreso a Telecinco y poder participar de alguna manera en las galas o debates de 'Supervivientes All Stars'. No obstante, también hay que recordar que Cuarzo Producciones prepara el próximo estreno de '¡Vaya fama!', un nuevo espacio de corazón para las sobremesas de sábados y domingos como sustituto oficial de 'Socialité' y en el que el de Utrera podría ser colaborador o el invitado estrella de su estreno.

Por otro lado, a la espera de confirmarse si Montoya regresará a Telecinco y en calidad de qué y en qué programa, en 'Vamos a ver' han dado algunos detalles sobre los planes que tiene el cuarto finalista de 'Supervivientes 2025' más allá de la televisión.

"Montoya quiere dejar el mundo de la tele y dedicarse de lleno al mundo de la canción, ahora mismo está grabando un nuevo disco. Por otro lado, las marcas se lo rifan y ha grabado un spot con una importante firma de estética del cabello", aseguraba Paloma Barrientos en el programa de Adriana Dorronsoro. Un anuncio que según la periodista, Montoya habría grabado en Sevilla a su regreso de Honduras.

Pero además, Kike Calleja ha apuntado también que Montoya también tendría alguna oferta para hacer cine. "Es un contrato que ya tenía de antes y se le va renovando, tiene cosas para hacer cine y publicidad y va a hacer televisión tanto en España como fuera", aseguraba el colaborador.