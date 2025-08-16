'Fiesta' desenmascara al estafador de Montoya, Carmen Alcayde y otros rostros de Telecinco

Montoya, Carmen Alcayde y su novio, Laura Cuevas, Steisy, Pilar Llori, Julen Muñoz, Amor Romeira, Kiko Rivera… Son solo algunos de los numerosos rostros de Mediaset que se ganan la vida no solo en televisión, sino también haciendo bolos en discotecas, o promociones en redes sociales. Para ello, los promotores se ponen en contacto con ellos y por el caché que acuerden acuden o no al evento.

Sin embargo, en ocasiones hay intermediarios que intentan sacar tajada. Este viernes 15 de agosto, 'Fiesta' ha destapado la supuesta estafa de uno de esos intermediarios, Fran Kyra. Así lo ha desvelado Amor Romeira: "La táctica de este estafador es, contacta con el famoso, le vende que hay un bolo, y le pide dinero al de la discoteca por adelantado". Y ha explicado que a ella le ha dicho que se llama Víctor, a Carmen Alcayde que se llama Martín y al dueño de la fiesta Fran. Cambia de nombres dependiendo de con quien hable.

"Una vez que le adelantan el dinero él desaparece del mapa", ha añadido la colaboradora. Una grave acusación que el presunto estafador ha negado en directo: "No voy a reconocer cosas que no son verdad". La última perjudicada ha sido Carmen Alcayde. Hace unos días, publicó un vídeo en el que promocionaba una fiesta en Jaén a la que acudiría el próximo 30 de agosto junto a otros rostros de Mediaset. Se trata de un evento que no existe.

Así actúa el presunto estafador, según Amor Romeira

Según ha insistido Amor Romeira, "este hombre primero te pide un vídeo a la desesperada, te lo pide a cualquier hora y lo que hace con esto es ofrecerte, en este caso a mí, al dueño del local por muy poco dinero. Nada del caché que tú le has pedido. Me lo hizo a mí, a otros famosos y el dueño de la fiesta piensa 'qué bien que esta viene por muy poco dinero, qué chollo'. Pero este estafador les pide el dinero por adelantado para nosotros y se lo queda. Luego tú vas al bolo y él te dice 'ya te pagaré y nunca paga'".

La colaboradora canaria ha ido más allá y ha destapado su modus operandi: "Tiene varias tácticas. Con Montoya pactó fechas que él ni siquiera sabía y pedía una señal para garantizar al personaje. La señal nunca se devuelve y Montoya no va al evento. Con Carmen Alcayde y otros fue que cobraba una cantidad por todos que era muy barata y el empresario decía que sí. Ellos iban al bolo y después les diría 'mañana me hacen el ingreso y os lo pago' y después no se lo pagaría".

Carmen Alcayde ratifica las palabras de Amor

Según ha explicado Amor Romeira, este presunto estafador lo tiene todo muy bien estructurado. Incluso su WhatsApp parece el de una empresa: "Manda incluso contratos ficticios". "Yo en mi caso le dije que me pasara el contrato y el 50% por adelantado y entonces desapareció. Es muy fuerte", ha lamentado Carmen Alcayde. "Sigue estafando. Es un sinvergüenza", ha sentenciado Amor.

Estas acusaciones han sido corroboradas por un empresario en una llamada telefónica a 'Fiesta'. Desde el programa de Telecinco se han puesto en contacto con el presunto estafador para conocer su versión de los hechos y, aunque en un primer momento lo ha negado, poco a poco ha ido reconociendo algunas de las cosas de Amor o Carmen. Si bien ha optado por echar la culpa a la colaboradora canaria.

"Esto se ha formado por Romeira. Me gustaría explicarme bien y no por teléfono. Alcayde es una victima de Amor porque la ha engañado. Yo no he cobrado nada por ninguna de las dos. Solo he cobrado por Montoya. Eso sí lo voy a confirmar. Solamente fueron 50 euros, pero no es nada de lo que se está contando", se ha defendido el hombre.