Adriana Dorronsoro tiene que frenar a Marta López por lo que llega a cuestionar de Montoya: "Cuidado eh"

'Vamos a ver' ha analizado este martes las últimas palabras de Anita Williams cuestionando a Montoya y a sus padres por atacarla siempre a ella y dejar al andaluz al margen de todo. Y el debate llevaba a que tanto Alessandro Lequio como Marta López cuestionaran el problema de salud mental de Montoya llevando a Adriana Dorronsoro a pararle los pies a la colaboradora.

"Yo no sé a qué se refiere con autocrítica. Yo entiendo que ella se portó mal en 'La isla de las tentaciones', pero tampoco hemos escuchado a Montoya hablar realmente de todo lo que ha sucedido", exponía Adriana Dorronsoro tras ver un resumen de lo que dijo Anita en 'Tardear'. "¿Perdona?", se escuchaba replicar a Marta López.

Tras ello, era Joaquín Prat quien recordaba que Anita le fue infiel a Montoya en 'La isla de las tentaciones' y él se sintió humillado pero quién retomó la relación con Anita en 'Supervivientes' fue él. "En estas cuestiones los dos tienen la responsabilidad en la ruptura", destacaba el presentador antes de que Sandra Aladro recordara que quién traicionó a Montoya a la vuelta de 'Supervivientes' fue Anita.

"¿Pero por qué es tan grave decir que tuvieron relaciones en Playa Misterio?", se preguntaba Joaquín Prat. "Porque se le cae el argumentario porque llegaron a 'Supervivientes' separados. Lo ocultaron porque sabían que algo iba a fastidiar el concurso de los dos", respondía de primeras Antonio Rossi. "La cosa es que quedaron en ocultarlo y Anita lo traicionó", insistía Sandra Aladro antes de que Marta López diera la cara por la cuarta finalista.

"¿Pero el pacto por qué? Porque les había prometido a papá y mamá que no iba a volver con ella", espetaba Marta López. "Tú no le puedes decir a una mujer que oye voy a renegar de ti y te voy a ocultar y luego va a ser ella la traidora. Es que si se entera la gente porque vas a seguir mintiendo", insistía la colaboradora ante sus compañeros.

Adriana Dorronsoro le para los pies a Marta López por cuestionar el estado de Montoya

Asimismo, Marta López ponía sobre la mesa que Anita Williams ya está harta y cansada del victimismo de Montoya y que en cualquier momento contará toda la verdad. "Ella sigue callada porque sigue enamorada", aseveraba. "Es una señora que está siendo muy educada. Seamos claros para superar un problema lo primero es reconocer el problema y de momento ni Montoya ni sus padres han reconocido que el origen de todo es no haber ganado 'Supervivientes'", apostillaba Alessandro Lequio.

"¿Y qué pacto? Cuando fueron a un reality cuyo objetivo es acostarse con otras personas", añadía el italiano. "Y que él también lo tuvo porque aquí no es quién lo haga primero, él también mantuvo relaciones sexuales con otra chica", volvía a cuestionar Marta López diciendo que Anita ya se ha cansado de pedir perdón por lo que pasó y se ha arrastrado demasiado.

"Marta no estamos diciendo que Anita tenga que seguir pidiendo perdón, ella está muy bien en su discurso. Lo que yo digo es que a Montoya todavía no le hemos escuchado hablar tranquilamente en un plató", le contradecía Adriana Dorronsoro. "Porque no sabe expresarse", le cortaba Marta López. "No, porque no está en condiciones", le recordaba Rossi. "No está en condiciones y hay una prescripción médica cuidado ehhh", apostillaba Adriana Dorronsoro poniéndole los límites a su compañera.

"Pero que le hemos visto en la velada del año y dice que la gente le quiere mucho y entonces ya está contento y feliz", añadía Marta López. "La gente con depresión también sale a tomarse algo", aseveraba Sandra Aladro. "Pero Anita ha dado en la clave, ella no quiere victimizarse y Montoya es lo único que sabe hacer", añadía Lequio antes de que fuera Joaquín Prat quien acabara el debate recordando que el andaluz está de baja médica por salud mental. "Tener una patología mental o física no es victimizarse", concluía el presentador.