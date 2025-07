Anita Williams no aguanta más y lanza una severa advertencia a Montoya en 'Tardear': "Valgo más por lo que callo"

Después de que los padres de Montoya dieran una entrevista en 'De Viernes' y de que el andaluz haya reaparecido este sábado en La Velada del Año, Anita Williams ha regresado este lunes a Telecinco como invitada de 'Tardear' donde la ex superviviente ha sido muy clara en su réplica a los que fueron sus suegros.

Tras escuchar parte de lo que dijeron los padres de Montoya en 'De Viernes' asegurando que su hijo no ha podido ser feliz por su culpa, Anita se mostraba muy molesta. "Yo estoy muy cansada ya de que se vuelva a repetir todo el rato lo mismo", aseveraba. "Me falta un poco de autocrítica por parte de sus padres y de él, no se puede tirar todos los balones fuera y todo el mundo es culpable menos tú", añadía.

Y cuando Verónica Dulanto le preguntaba si era verdad que no se han metido en su relación como ellos dijeron en 'De Viernes', Anita no se lo pensaba. "Ya se vio en Tardear que sacasteis cosas de su padre poniéndome verde y claro que condicionan bastante con su opinión", aclaraba la cuarta finalista de 'Supervivientes 2025'. Además revelaba que había dudado mucho en acudir a 'Tardear' este lunes pues es un tema que le cansa.

Sobre si le ha sorprendido que los padres de Montoya se hayan sentado en 'De Viernes' a hablar de su relación, Anita no se lo pensaba dos veces. "Yo creo que él que tendría que estar ahí es Montoya y no ellos, pero bueno cada uno hace las cosas como quiere y si han salido será en nombre de su hijo también", defendía Anita Williams.

Por otro lado, Anita ha confesado que le duele mucho ver como Montoya reniega de ella después de haberse perdonado en 'Supervivientes'. "No somos robots, no puedes tocar una persona y apagarla con un botón para que no le moleste lo que dices o haces. Al final yo exploté en esa gala final, él sabe como soy y que cuando me tocas exploto y conté lo de Playa Misterio que quizás no tendría que haberlo contado, pero no hay que esconder nada y una está cansada de que no me den el lugar que me merezco y si no me lo dan me lo doy yo", recalcaba Anita.

Anita reconocía que pese a todo echa de menos a Montoya a diario pero ha aceptado que no puede ser. "Hay que aceptar que no puede ser y cuando antes se acepte mejor, a mí también me está costando mucho con la ayuda de mi psicóloga, y me está ayudando a saber gestionarlo. Mi hijo también me pregunta por él porque lo adora y es muy difícil poder construir otra vez desde cero pero de peores cosas hemos salido", comentaba.

Anita lanza una advertencia a Montoya en 'Tardear'

Tras escuchar las palabras de los padres de Montoya sobre ella, Anita no dudaba en responderles. "Que no se olviden que yo también tengo unos padres y también han sufrido muchísimo. Yo nunca me victimizo, todos somos mayorcitos para saber cuando hacemos las cosas mal, cuando las hacemos bien y cuando las hacemos fatal. Yo a día de hoy tengo la conciencia tranquila porque la he liado en 'La isla de las tentaciones' pero durante mi relación con él he sido una mujer de 20. Lo de que teníamos una relación tóxica, ellos no han convivido con nosotros para saber realmente esa toxicidad de donde viene", replicaba.

Y los gestos delatan y Verónica Dulanto ponía sobre la mesa lo que había hecho Anita cuando escuchaba decir a los padres de Montoya decir que no se metían en su relación. "Me hace gracia porque he visto entrevistas que han dado ellos diciendo que yo busco un padre para mi hijo, que no valgo nada como mujer, que soy una ruina para un hombre", contestaba Anita dejando claro que es cierto que durante su relación si que se mantenían al margen y que ahí si que les gustaba porque lo fue todo para Montoya.

Por último tras ver como Montoya ha vuelto a hablar ante la prensa mostrándose mejor y sin querer hablar de su ex novia, Anita no se lo pensaba. "Me alegro de que esté mucho mejor y se acoja al cariño de la gente que lo quiere, que es lo que tendría que haber hecho desde el principio", reaccionaba. Pero además dejaba una última advertencia al andaluz. "Él tendría que coger nuestra conversación y hacer autocrítica. Yo de momento no voy a decir nada más, valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Pero sinceramente me estoy cansando ya, pero vamos a esperar", concluía.