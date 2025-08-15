Juan Faro irrumpe en 'Fiesta' por su relación actual con Sofía Suescun y lo que dice su madre trae cola

La guerra familiar liderada por Maite Galdeano y Cristian Suescun contra Kiko Jiménez ha tomado un giro inesperado al destaparse la supuesta infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro. Y tras varios días en el centro de la polémica, el influencer ha acabado atendiendo a 'Fiesta' para responder a todos los rumores de su romance con la televisiva y cuál es su vínculo real con ella.

El equipo del magacín de Telecinco se ha desplazado este viernes festivo hasta la localidad de Mondariz en Pontevedra, donde el creador de contenido ha terminado atendiendo a las cámaras del programa a las puertas de su casa, junto a su madre. "Yo no sabía que esto iba a ser tan heavy. No voy a hablar de mi vida privada, me sabe mal que hayáis venido hasta aquí", comenzaba explicando el influencer.

Juan Faro aclara en 'Fiesta' su verdadera relación con Sofía Suescun

Así, Juan Faro ha elegido sus palabras con cuidado al referirse a todo lo referente a los rumores que le relacionan con Sofía Suescun. "Yo no soy nadie, yo sé que esto van a ser dos semanas, ellos están en la televisión pero yo me dedico a mis negocios, no quiero saber nada de esto, me da igual todo esto", ha asegurado el tercero en discordia del supuesto triángulo amoroso.

Juan Faro en 'Fiesta'

"Me hace gracia, al final es divertimento para mi pero no quiero decir ni afirmar nada", comentaba a continuación, causando revuelo en el plató de 'Fiesta' al no querer aclarar si los rumores de su idilio con la ganadora de 'Supervivientes' eran mentira o no . "Me duele ver todo esto porque soy una persona que no le gusta hacer daño a nadie y las cosas pasan pero no sé", añadía Faro junto a su madre.

"No tengo ningún contacto con ella, nos seguíamos en Instagram y nada más. Me sabe mal que hayáis venido hasta aquí", desvelaba entonces el influencer, negando tener cualquier tipo de relación cercana con la televisiva. "Esto es tema de ellos que se dedican a la televisión, mi madre me ha dicho que os atienda por favor, es que me sabe súper mal", insistía el influencer.

Lo que sí ha querido negar de forma rotunda es cualquier vínculo con el inicio de esos rumores. "Yo no he filtrado nada, la gente está especulando en redes que a mí me interesa todo esto pero a mí me da igual hacerme más famoso, me va bien, estoy muy feliz", ha explicado Juan Faro, asegurando que le había llegado que la historia se iba a filtrar por una amiga de Sofía Suescun.

Pero el momento más destacado de la conexión de 'Fiesta' con el supuesto interés amoroso de Sofía Suescun ha llegado cuando la madre de este, que ha permanecido a su lado durante toda la intervención, soltaba lo que realmente pensaba de la situación. "Mi hijo es muy mujeriego", aseguraba la madre del influencer arrancando las risas en plató mientras este le reprendía.